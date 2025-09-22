TEKNOFEST İstanbul’u 1 milyon 32 bin kişi ziyaret etti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST 2025’in 1 milyon 32 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini açıkladı.

Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da 1 milyon 32 bin kişi ile muhteşem bir final yaptık. Bu yıl TEKNOFEST 2025 ruhunu toplamda 1 milyon 503 bin kişi ile birlikte yaşadık. KKTC, Mavi Vatan ve İstanbul’da bizimle birlikte yol yürüyen herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeniden görüşmek üzere...” ifadelerini kullandı.