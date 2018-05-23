TELKODER: Türkiye fiberde çağ atlayacak

23 Mayıs 2018

Türkiye’de genişbant internetin yaygınlaşması konusunda fiber altyapıda uzun süredir yaşanan sorunlar, telekomünikasyon sektöründe 16 yıldır önemli çalışmalar yürüten Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği'nin (TELKODER) de yoğun katkılarıyla büyük oranda ortadan kalkıyor. Geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın yaptığı açıklamaya göre, 24 Mayıs’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilecek törende, tüm telekomünikasyon şirketleri sabit elektronik haberleşme altyapılarını karşılıklı kullanıma açan protokole imza atacaklar. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, Türk Telekom CEO’su Paul Doany, Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Türksat CEO’su Cenk Şen imza törenine katılacaklar.

TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, telekomünikasyon şirketlerinin aldığı bu kararın; uzun yıllardır süregelen fiber altyapı meselesini çözeceğini, yeni altyapı kurulması için yapılması gereken 25 milyar liralık yatırımı 4-5 milyara liraya düşüreceğini ve internet fiyatlarının düşmesine destek vereceğini dile getirdi.

Protokole imza atıldıktan sonra bir ay içerisinde tarafların kendi aralarında bir kiralama sözleşmesini imzalayacaklarını kaydeden TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, protokolün amaçlarını ve şirketlere sağlayacağı faydaları şöyle aktardı: “Tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirilecek çalışmalar fiber altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözülmesini sağlayacak. Bu anlaşmanın ilkelerini; yasal veya fiili tekel oluşmasını engellemek, rekabeti geliştirmek, tüm şirketlerin tüm sektör paydaşlarına eşit davranmasını sağlamak olarak sıralayabiliriz. Kararın hayata geçirilmesiyle ilgili şirketler, altyapı kiralamalarından uzun vadeli güvenceli bir gelir elde etme imkânı bulacak, yeni altyapı kazılarıyla zaman kaybetmeyecekler, fiber altyapı kurmakta yaşadıkları sorunlar en aza indirilecek. İmzalanacak protokol kritik yeni gelişmeleri de beraberinde getiriyor. Türk Telekom’un büyük altyapısı süratle fiberleşmeye en büyük katkıyı yapacak. Bunun yanı sıra Türksat’ın altyapısı da 2,5-3 milyon yeni aboneye fiber hizmeti verebilecek. Bu protokolün uygulanmaya başlamasıyla birlikte Kablo TV şebekesi üzerinden diğer işletmeciler de internet hizmeti verebilecekler”.

Sabit ve mobil internet hızlanacak, 5G’nin önü açılacak

Yaşanan tüm bu gelişmeler hakkında TELKODER Başkanı Yusuf Ata Arıak, “Bizim diğer gelişmiş ülkelerden bir eksiğimiz yoktu, sadece işin organize edilmesi yönünden bir eksiğimiz vardı. TELKODER olarak bu eksikliği giderme çabalarımızın sonuca ulaştığını görmüş olmaktan son derece memnunuz. Bu doğrultuda elektronik haberleşme altyapımızın hızla gelişeceğine inanıyoruz. İlgili kararların uygulanmaya başlamasıyla ülkemizde sabit ve mobil internet hızlanacak, sabit ve mobil şebekelerde yaşanabilecek olası sorunlar önlenmiş olacak. Ayrıca önümüzdeki yıllarda hizmete girmesi beklenen 5G’nin önü açılmış olacak” dedi.