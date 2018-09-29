Türk Telekom ve Turkcell dünya devlerini Türkiye’de ağırlıyor

29 Eylül 2018

Türk Telekom International ve Turkcell Superonline, dünya telekom arenasının önemli operatörlerini Türkiye’de bir araya getiriyor.

Şirketlerin ortak açıklamasına göre, telekomünikasyon sektörünün iki büyük şirketi Turkcell ve Türk Telekom, sektörün önemli organizasyonlarından birine ikinci kez ev sahipliği yapacak. Teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla ve stratejik konumu itibarıyla bölgenin merkezi haline gelen Türkiye, 1-3 Ekim'de Antalya'da telekomünikasyon sektörünün devlerini ağırlayacak. Etkinlik, Türkiye’yi dünya telekomünikasyon sektörünün ilgi odağı haline getirecek.

Altyapı konularında hâlihazırda birçok iş birliği yürüten Türk Telekom ve Turkcell, uluslararası arenada da Türkiye’ye değer katmaya devam ediyor. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline’ın "Uluslararası Operatörler Müşteri Etkinliği"nde, “Türkiye’yi bölgenin veri üssü ve iletişim merkezi yapma” stratejisi çerçevesinde önemli mesajlar verilecek. Zirveye Çin’den Almanya’ya Hindistan’dan Rusya’ya 40’ın üzerinde ülkeden 120 şirket ve 300 ziyaretçi bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, Türkiye’nin iki telekom devinin dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerini Türkiye'de ağırlamasının büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Turkcell olarak yerli ve milli yazılımlarımızla dünyanın ilk dijital operatörüyüz. Türkiye’de ürettiğimiz değeri, dünyaya yaymak konusunda önemli adımlar atıyoruz. Türkiye’nin faydasına olacak her türlü konuda destek vermeye özen gösteriyoruz. Bu etkinlikte de dünyada teknolojiye yön veren şirketleri, Türk Telekom ile ikinci kez birlikte ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Türkiye, yüksek hızda internet kapasitesiyle dünyanın sayılı ülkelerinden biri konumunda. Ülkemiz internette sadece bölgenin değil, dünyanın da merkezi olma potansiyeline sahip. Bu etkinlik ile bu potansiyele dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Türk Telekom International ve Turkcell Superonline gibi Türkiye’nin iki büyük değerinin bu ortak amaçla iş birliği yapmasının ülkemiz için çok değerli ve son derece güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle Türk Telekom’a da ayrıca teşekkür ediyorum.”

Türk Telekom International Genel Müdürü Mehmet Toros ise dünyanın en büyük telekom oyuncularının Türkiye’de bir araya geldiği bir etkinliğin ev sahibi olmaktan dolayı memnuniyetini bildirdi.

Toros, şunları aktardı:

"Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom olarak çalışmalarımızı, Türkiye’yi kıtalararası bir iletişim köprüsü haline getirme stratejisi doğrultusunda sürdürüyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızla, altyapımızı ve ürün portföyümüzü sürekli geliştirmeye odaklanıyoruz. Türkiye’nin stratejik konumunun da avantajıyla, Türk Telekom International olarak 15 ülkede sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle üç kıtada büyümeye devam ediyoruz. Devletimizin 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’yi geleceğe bağlamaya yönelik çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. 40 ülkeden 120 şirketin katılacağı bu etkinliği ülkemizde gerçekleştirmek için Turkcell ile el ele verdik. Bu iş birliğini, sektörümüz adına çok değerli buluyoruz. Katkılarından dolayı Turkcell’e teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA