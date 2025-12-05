Türk Telekom’a 'Dijital Erişilebilirlik' ödülü

Türk Telekom, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Engelsiz Türkiye Yüzyılı Dünya Engelliler Günü Buluşması” programında “Dijital Erişilebilirlik” kategorisinde ödüle layık görüldü. Kültür-sanattan eğitime, sosyal yaşamdan gönüllülük projelerine kadar geniş bir alanda erişilebilirlik odaklı çözümler geliştiren şirket, dijital dönüşüm vizyonuyla takdir topladı.

Program kapsamında düzenlenen törende Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Bu ödül, Türk Telekom’un herkes için erişilebilir bir yaşam hedefi doğrultusunda hayata geçirdiği dijital uygulamaların ve kapsayıcı teknolojilerinin sembolü olarak değerlendirildi.

“Teknoloji herkes için erişilebilir olmalı”

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, yaptığı açıklamada teknolojinin toplumsal kapsayıcılığı güçlendiren bir araç olması gerektiğini vurguladı. Şahin, “Bilgiye erişimi kolaylaştıran çözümlerden kültürel hayata katılımı artıran uygulamalara kadar pek çok alanda engelleri azaltmayı amaçlıyoruz. ‘Engelsiz Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna katkı sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Daha eşit ve güçlü bir dijital gelecek

Şahin, bu ödülün Türk Telekom’un sürdürülebilir ve kapsayıcı dijital dönüşüm anlayışını teyit ettiğini belirterek, erişilebilirlik odaklı projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Türk Telekom, teknolojiyi herkes için erişilebilir kılma hedefiyle, daha eşit ve güçlü bir dijital gelecek inşa etmeyi amaçlıyor.