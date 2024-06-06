Türk Telekom’dan internet tarifesine zam geliyor

Türk Telekom internet ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren artırılıyor.

Türk Telekom'un internet sitesinde yer alan duyuruda, "1 Temmuz 2024 tarihi itibari ile geçerli olmak üzere Noktadan Noktaya hizmetlerinin tarifelerinde fiyat düzenlemesi yapılacaktır. Kampanyalara katılım sağlamış, taahhütleri devam eden müşterilerimiz ve 1 Temmuz 2024 tarihine kadar kampanyalara katılım yoluyla Türk Telekom abonesi olacak müşterilerimiz, taahhütleri süresince fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhüt süresinin bitiminden sonra paketler güncel tarife üzerinden ücretlendirilecektir. Bu düzenlemenin taahhütsüz paketler için geçerli olacağını belirtmek isteriz." denildi.