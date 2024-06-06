Türk Telekom’dan internet tarifesine zam geliyor
Türk Telekom, toptan internet tarifesine zam yapılacağını duyurdu. Zamlar, 1 Temmuz 2024'ten itibaren uygulamaya girecek. En düşük taahhütsüz ve limitsiz internet paketi olan "12 Mbps’ye kadar" internet paketinin fiyatı 650 TL’den 755 TL’ye yükselecek.
Türk Telekom internet ücretleri 1 Temmuz’dan itibaren artırılıyor.
Türk Telekom'un internet sitesinde yer alan duyuruda, "1 Temmuz 2024 tarihi itibari ile geçerli olmak üzere Noktadan Noktaya hizmetlerinin tarifelerinde fiyat düzenlemesi yapılacaktır. Kampanyalara katılım sağlamış, taahhütleri devam eden müşterilerimiz ve 1 Temmuz 2024 tarihine kadar kampanyalara katılım yoluyla Türk Telekom abonesi olacak müşterilerimiz, taahhütleri süresince fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhüt süresinin bitiminden sonra paketler güncel tarife üzerinden ücretlendirilecektir. Bu düzenlemenin taahhütsüz paketler için geçerli olacağını belirtmek isteriz." denildi.