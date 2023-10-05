Turkcell’in ‘dijital çalışanı’ 23 sektörde hizmet veriyor

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, zaman ve kaynak tüketen rutin işlerin insana ihtiyaç duymadan gerçekleştirilmesine imkan sağlayan RPA teknolojisi, 2023'te hizmet verdiği sektör sayısını 23'e yükseltti. Daha önce pek çok farklı alanda iş yükünü alan robotlar; bu yıl enerji, turizm ve tekstil sektörlerinde operasyonlara katıldı.

6 ayda 350 bin saat tasarruf

RPA teknolojisi, yılın ilk yarısında en yoğun telekom sektöründe kullanıldı. Sadece bu sektörde 291 robot 219 kişinin işini yaptı, 231 bin 413 saat tasarruf sağladı. Robotların varlık gösterdiği diğer sektörler ise sırasıyla havacılık, bankacılık ve finans, mağazacılık ve perakende, e-ticaret, araç kiralama ve satış, sigorta, enerji, dijital TV, hızlı tüketim, beyaz eşya ve tesis yönetimi oldu. RPA teknolojisinin kullanıldığı 23 sektörde 6 ayda toplam 350 bin saate yakın bir tasarruf sağlandı.

Operasyonlarda hata payını sıfırlıyor

Operasyonel raporlama, takip-talep ve şikayet yönetimi ile finans ve insan kaynakları departmanlarının iş süreçlerinde kullanıllan robotlar, insan eforunu alan tekrarlı işleri otomatize ederek, 7 gün 24 saat çalışma esasıyla hata payını sıfıra düşürdü.

RPA, Türkiye geneline finans-muhasebe, üretim ve perakende sektörlerinde daha fazla tercih edilirken, globalde bunlara ek olarak sağlık ve müşteri hizmetleri sektörleri de robotları yoğun bir şekilde kullandı. Turkcell Global Bilgi'nin Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kendirci, başlangıçta robotların insanların işini elinden alacağı yönünde bir kaygıyla karşılaştıklarını belirterek, şirketlere yapay zeka ve robotik süreçlerin faydasını gösterdikten sonra kaygıları ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

Kendirci, "RPA'nın istihdam ve iş gücü alanlarını değiştirmekten ziyade iş yapış şeklimizi değiştireceği kesin. Çalışanların mevcut iş faaliyetlerini daha nitelikli yapılabilmesinin önünü açacak RPA, aynı zamanda çalışanların daha fazla insan zekası gerektiren alanlara vakit ayırmasını sağlayacak" dedi.