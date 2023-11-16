Türkiye bizim için çok önemli bir Pazar

Sevilay ÇOBAN

Çinli marka Dreame Technology, yenilikçi çözümler sunan ürünlerini Türkiye pazarında da tanıtmaya başladı. Lansmanı yapılan ürünler arasında şirketin bugüne kadarki en gelişmiş hepsi birarada temizlik robotu DreameBot L20 Ultra, yeni nesil süpürge modelleri Dreame R20 ve Dreame H12 Dual'in yanı sıra Dreame Hair Glory adlı saç kurutma makinesi ve robot köpek DreameDog gibi ürünler de yer aldı.

Dreame Türkiye Ülke Müdürü Engin Cesurer, Türkiye’nin kendileri için çok önemli bir pazar olduğunu belirterek, “Tüketici elektroniğini alanında dünyadaki önemli markalardan biri olarak ürünlerimizi Türkiye'deki kullanıcılarımızla buluşturacağımız için çok mutluyuz. Dreame Technology olarak kullanıcılarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak, yüksek teknoloji ile hayatlarına değer katmak en önemli önceliğimiz.

Piyasaya sunacağımız ürünlerimizin kısa vadede Türkiye'de çok sevileceğine inanıyoruz” dedi. Yaşam kalitesini yükseltme vizyonuyla bugüne kadar 150'den fazla patente imza atan Dreame Technology'nin Türkiye’de satışa sunduğu ürünlerden biri olan temizlik robotu DreameBot L20 Ultra, hepsi-bir-arada özelliğiyle dikkat çekiyor.

Kullanıcıya ihtiyaç duymadan kendi başına tam 75 gün boyunca temizlik yapabilen DreameBot L20 Ultra, toz haznesini otomatik olarak boşaltıyor, paspaslarını temizleyip kurutuyor, su ve solüsyonları bağımsız olarak dolduruyor. DreameBot L20 Ultra, sektördeki ilk yapay zekâ tabanlı MopExtend™ teknolojisini kullanıyor.

Kablosuz süpürge kategorisinde öne çıkan ürünü Dreame R20 ise zemin türünü algılayarak uygun temizlik moduna geçiyor. ‘3’ü bir arada temizlik sihirbazı’ olarak nitelendirilen Dreame H12 Dual, kısa süre içinde kablosuz dikey süpürge ya da el süpürgesine dönüşüyor. Saç kurutma makinesi Hair Glory, ıslak saçların kolayca ayrışmasını ve yalnızca iki dakika gibi kısa bir sürede kurutmayı vadediyor.

Akıllı robot köpek: DreameDog

DreameDog, sahibinin ihtiyaçlarını anlayıp sesli iletişim kurabiliyor, dokunuşlara tepki veriyor, insan hareketlerini taklit edip oyun oynayabiliyor. Robot köpek, bulunduğu ortamın haritasını çıkarıp devriye gezebiliyor. İ htiyaca göre özelleştirmeye imkân sağlayan DreameDog'un 2024 ilkbaharında satışa sunulması planlanıyor.