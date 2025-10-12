Türkiye, mobil görüşmede Avrupa’nın lideri

Türkiye, aylık 493 dakikalık ortalama görüşme süresiyle Avrupa’da mobil kullanımda ilk sırada yer aldı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerine göre, Haziran 2025 itibarıyla 405 işletmeci sektörde faaliyet gösterirken, yetkilendirme sayısı 751 oldu. En fazla yetkilendirme internet servis sağlayıcılığı, altyapı işletmeciliği ve sabit telefon hizmeti alanlarında gerçekleşti.

Mobil görüşmede Avrupa’nın zirvesinde

Uraloğlu, Türkiye’nin mobil telefonla görüşme süresinde Avrupa’da ilk sırada yer aldığını belirtti.

2025’in ikinci çeyreğinde ortalama aylık mobil kullanım süresi 493 dakika olarak kaydedildi.

Toplam mobil abone sayısı 96,5 milyon, sabit hat abone sayısı ise 8,8 milyon oldu.

Mobil trafiğin bir önceki döneme göre yüzde 8,8, sabit trafiğin ise yüzde 5,8 arttığı bildirildi.

Trafiğin yüzde 95,8’ini mobilden mobile yapılan görüşmeler oluşturdu.

Fiber altyapı 637 bin kilometreye ulaştı

Uraloğlu, genişbant internet abone sayısının 97,4 milyona ulaştığını belirterek, “20,7 milyonu sabit, 76,6 milyonu mobil abone. Toplam internet abone sayısı geçen yıla göre yüzde 1,9 arttı” dedi.

Aynı dönemde kablosuz telsiz internet abonelikleri yüzde 36,6, eve kadar fiber abonelikleri yüzde 24 artış gösterdi.

Fiber altyapı uzunluğu ise bir yılda 577 bin kilometreden 637 bin kilometreye çıkarak yüzde 10,6 büyüdü.