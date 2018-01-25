Türkiye'nin ilk 'Kişisel Verileri Koruma Zirvesi' Ankara’da toplandı

25 Ocak 2018

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirilen "KişiselVerileri Koruma Zirvesi" The Green Park Otel’de toplandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan toplantıda yaptığı konuşmada, teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması hususuna değindi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin, katlanarak artan ve önemli boyutlara ulaşan verileri işlemekte ve depolamakta kullandığını hatırlatan Sayan, "Yaşanan bu gelişmelere bağlı olarak da veri madenciliği, büyük veri, yapay zeka gibi kavramlar hayatımıza girmekte ve günümüzün en değerli varlığı olan verinin daha hızlı işlenmesini, daha kolay analiz edilmesini ve güvenliğinin sağlanarak depolanmasını amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sayan, sosyal medya ve mobil uygulamalar üzerinden bireylerin ilgi alanları, beğenileri, hayat görüşleri, sosyal çevresi, konum bilgileri ve fotoğrafları gibi veriler elde edildiğine dikkati çekerek, "Veri, günümüzde ve gelecekteki en değerli 'maden', sosyal medyanın ücretsiz olmasının da en büyük nedeni budur, bu konunun çok iyi anlaşılması ve düşünülmesi lazım. Depolanması ve korunması da bu bağlamda çok daha önemli bir hale geliyor. Kişisel veri konusunu konuştuğumuz bugünde en can alıcı sorulardan biri budur." diye konuştu.

Siber güvenliğin teknik bir konu olmasının yanı sıra, ulusal ve uluslararası güvenlik stratejilerinin bir parçası haline geldiğini ifade eden Sayan, "Ulusal alanda kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları gibi tüm paydaşların koordinasyon içerisinde çalışmasını ulusal siber güvenliğimizin sağlanmasındaki en önemli faktörlerden birisi olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kişisel verilerin korunması anayasal güvence altında"

KVKK Başkanı Faruk Bilir de verilerin korunmasında teknolojiyle hukukun iç içe geçtiğine işaret etti. Kurum olarak veri korumanın hukuki boyutunna ilişkin uluslararası kuruluşlarla bazı çalışmalar yaptıklarını anlatan Bilir, "Kişisel verileri koruma birçok ülkede kanunla düzenlenirken ülkemizde ise anayasal olarak koruma altına alınmıştır ki bu da Türkiye'nin bu konuya ne kadar önem ve değer verdiğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Bilir, 28 Ocak 1981'de Avrupa Parlamentosu'nda Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması'na ilişkin sözleşmenin imzaya açılmasının, "28 Ocak Veri Koruma Günü" olarak kutlandığını hatırlatarak, "Bir taraftan veri korunacak diğer taraftan veri temelli ekonomiye geçiş hızlandırılacak. Türkiye de veri işlemesinin disiplin altına alınması önemli, bu iş usulüne göre yapılırsa bunda bir sakınca olmayacağını düşünüyorum. Verileri işlemede genelde sıkıntı çıkmazken istenen veri ne için isteniyor nerede kullanılıyor hususu daha önemlidir." diye konuştu.

Zirve, "Kişisel Verilere Kamu ve Özel Sektörün Uyumu", "Kişisel Verilerin Siber Güvenliği" ve "Kişisel Verilerin Korunmasının Hukuki Boyutu" başlıklarında 3 oturumda düzenlendi.