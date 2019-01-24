Üç yeni Girişim Evi daha açılacak

24 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Girişimcilerin, inovatif ürün ve projelerini sanayicilere tanıtmak amacıyla ilki 12 Aralık 2018 tarihinde İstanbul da TİM-TEB Girişim Evi - BUSİAD işbirliğinde gerçekleştirilen “Sanayici-Girişimci Buluşması/ TEKNODAY ” toplantısının “Bursa Buluşması” (TEKNODAY II), BUSİAD Evi’nde gerçekleştirildi.

Bursalı sanayicilerin ilgiyle takip ettiği etkinlikte 6 şirket ürünleri hakkında bilgilendirmede bulundu. TEKNODAY Buluşması’nın açılışında konuşan Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Genel Koordinatörü Ahmet Basri Tüfekçioğlu, “TEKNODAY’in amacı, teknoloji talebi ve satın alma kapasitesi olan kurumsal ya da büyük ölçekli firmalarla teknoloji girişimcilerinin buluşturulmasıdır” dedi.

TEB Girişim Bankacılığı Satış ve Pazarlama Müdürü Fatih Canan ise, 10 ilde TİM-TEB Girişim Evi’nin bulunduğunu kaydederek bu yıl içinde de 2’si İstanbul ve biri de Ankara’da olmak üzere 3 yeni Girişim Evi daha açacaklarını söyledi.

Bilgilendirme toplantısında İltema Şirketi’nden Ayhan Prebol, ısıtıcı kumaş uygulamalarını aktarırken, elyaf üzerine kapladıkları özel bir kaplama ile düşük voltajlarla yüksek ısılar elde ederek önemli enerji tasarrufları sağladıklarını söyledi. B-Preg şirketinden Erhan Sessizoğlu ise, geliştirdikleri üretim yöntemiyle, özellikle otomotiv sektöründe ısı ve ses izolasyonuna yönelik önemli bir malzeme ortaya koyduklarını belirtti. Aybida Mühendislik adına konuşan Kemal Furkan Sökmen de, li-ion piller için oluşturdukları hücre peteği konusunda sanayicilere bilgi verdi. BREN şirketi sorumlusu Çınar Laloğlu, atık ısı ve titreşimlerin elektrik enerjisine çevrilmesini sağlayan esnek hibrit nanojenaratörleri hakkında açıklamalarda bulundu. ARTGE Teknoloji şirketi adına sunumda bulunan Gülhan Ertürk Akgül de geliştirdikleri FaceCapt Yüz Tanıma Sistemi konusunda sanayicileri bilgilendirdi. RePG Clean Power şirketi yetkilisi Arda Odabaşıoğlu da neme doymamış havadan elektrik üreten sistemleri hakkında bilgiler verdi.

TEKNODAY Buluşmasında sanayiciler, ilgilendikleri ürünler hakkında şirket yetkilileriyle görüştü.