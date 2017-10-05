Üniversite öğrencileri elektrikli araç üretti

05 Ekim 2017

Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, "Bozok" adını verdikleri yük taşıyabilen elektrikli araç üretti.

Saatte 65 kilometre hız yapabilen ve 500 kilogram yük taşıyabilen yarı otomatik şanzımanlı "Bozok", 100 kilometrede 7 liralık enerji tüketiyor.

Üniversite bünyesindeki Teknopark Kuluçka Merkezinin öğrencilere imkan tanıdığını aktaran Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, "3M Elektro Topluluğu da bu kapsamda elektrikli araç üretti. Bu çalışma ileriye doğru geliştirildiğinde ekonomiye ciddi katkısı olacaktır." dedi.

3M Elektro Topluluğu Başkanı ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Özgür Yılmaz, yük taşıma özelliğine sahip elektrikli aracın 10 kişilik ekiple 3 ayda üretildiğini dile getirerek, "En büyük özelliği, yük taşıyabilmesi ve dört ileri bir geri yarı otomatik şanzımana sahip olması. Araç 8 saatte şarj oluyor. Bir batarya ile 250 kilometre yol yapabiliyor. 100 kilometrede 7 liralık enerji tüketiyor ve saatte 65 kilometre hız yapabiliyor. Şu an piyasada bulunan araçlardan hiçbir farkı yok. Ön tekerlekler disk, arka tekerlekler kampana ve elektrikle çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA