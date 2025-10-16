Vodafone çöktü mü, neden yavaşladı?

Vodafone kullanıcıları erişim sorunu yaşıyor. Milyonlarca kullanıcısıya sahip GSM operatöründe promblem yaşayanlar bunun nedenini öğrenmeye çalışıyor. Sıkça gelen soru ise "Vodafone çöktü mü" oluyor.

Vodafone çöktü mü?

Saat 12.00 sularında Vodafone'da erişim sorunu pik yaptı. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. En çok problem yaşayan iller İstanbul, Ankara, Bursa oldu.