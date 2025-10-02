Yapay zeka rüzgarı çip devlerini uçurdu! Üreticiler rekor seviyelerde değer kazandı

Küresel çip üreticileri, yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin etkisiyle piyasalarda rekor seviyelere ulaştı. Bloomberg News verilerine göre, Philadelphia Borsası Yarı İletken Endeksi (SOX) ile Asya'daki çip hisselerini takip eden endeks, son işlem gününde toplam piyasa değerine yaklaşık 200 milyar dolar ekledi.

Güney Kore'de OpenAI ile yapılan işbirliği anlaşmalarının ardından SK Hynix hisseleri yüzde 10, Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 3,5 değer kazandı. Avrupa'da da ASML Holding'in hisseleri, ağustosta gördüğü dip seviyelerden bu yana yaklaşık yüzde 50 yükseliş kaydetti.

"Piyasaya ‘kaçırma korkusu' hakim"

Vantage Markets analisti Hebe Chen, "Yapay Zeka momentumu yerçekimi yokmuş gibi azalmıyor. Balon tartışmaları sürse de piyasaya ‘kaçırma korkusu' hakim" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, SOX Endeksi 27, Asya çip endeksi ise 19 forward F/K oranıyla işlem görerek 2024'teki zirve seviyelere yaklaştı. Analistler, yaklaşan çeyrek dönem bilançolarının bu güçlü yükselişin kalıcılığını test edeceğine dikkat çekiyor.