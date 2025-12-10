Yapay zekâda 'öncü şirketler' dönemi

9 Aralık’ta Kuruçeşme Divan’da düzenlenen zirveye Microsoft yöneticileri, iş ortakları, farklı sektörlerden liderler ve bilişim profesyonelleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, yapay zekânın artık bir kavram değil, iş dünyasında günlük fayda üreten bir gerçeklik haline geldiğini söyledi. Özbilgin, yapay zekâyı insan, süreç ve inovasyonun merkezine yerleştiren “öncü şirketlerin” dönüşümden en hızlı faydayı sağladığını kaydetti.

Kârlılık, verimlilik ve rekabet avantajı

Microsoft’un yapay zekâ, bulut ve güvenlik çözümlerinin müşterilere artan kârlılık, daha verimli iş süreçleri, yükselen çalışan ve müşteri memnuniyeti sunduğunu belirten Özbilgin, inovasyonda güvenlik ve sorumluluğun temel öncelik olduğunu vurguladı. “Harekete geçme zamanı şimdi” diyen Özbilgin, şirketleri yapay zekâ yolculuğunun ön saflarına davet etti.

Siber güvenliğin kritik rolü

Özbilgin’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Microsoft Güney Avrupa Genel Müdürü Kristina Tikhonova, öncü şirketlerin yapay zekâ yatırımlarından üç kata varan geri dönüş ve müşteri deneyiminde dört kat iyileşme sağladığını aktardı. Güney Avrupa CTO’su Yannis Stathopoulos ise yerel iş ortağı ekosisteminin ve siber güvenliğin kritik rolüne dikkat çekti.

Etkinlikte, Microsoft uzmanları tarafından Copilot ve GitHub Copilot üzerinden gerçek zamanlı demolar gerçekleştirildi. Ayrıca SAP RISE on Azure oturumu ve çok sayıda breakout seansı ile üretken yapay zekânın farklı sektörlerdeki uygulamaları katılımcılarla paylaşıldı.