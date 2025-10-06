Yapay zekayla ilgili çarpıcı öngörü: 100 milyondan fazla kişi işsiz kalacak!

ABD Senatosu Sağlık, Eğitim, Çalışma ve Emeklilik Komitesi'ndeki Demokratlar tarafından hazırlanan bir araştırma, yapay zekânın önümüzdeki 10 yıl içinde 100 milyondan fazla Amerikalının işini kaybetmesine yol açabileceğini ortaya koydu.

Hem beyaz hem de mavi yakalı işler risk altında

Axios'un aktardığı habere göre, Komite Demokratlarının ChatGPT temelli yürüttüğü araştırmada, yapay zekânın hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı işlerin büyük kısmını ortadan kaldırma potansiyeline sahip olduğu tespit edildi. Araştırmada, bu dönüşümün ülke ekonomisini köklü biçimde değiştireceği vurgulandı.

Demokratlar, yapay zekâya yönelik yatırımların yalnızca verimlilik artışı değil, aynı zamanda iş gücü maliyetlerini düşürme amacı taşıdığını belirterek, büyük şirketlerin on binlerce çalışanı işten çıkarabileceği ihtimaline dikkat çekti.

On milyonlarca işin ortadan kalkması ihtimali

Araştırmayı yürüten Senatör Bernie Sanders, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Bugün bu multimilyarderler tarafından geliştirilen yapay zeka teknolojileri, on milyonlarca iyi maaşlı işin ortadan kalkmasına olanak tanıyacak" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi kanat ise ABD'nin yapay zekâ alanında küresel liderliği elinde tutması gerektiğini, bu teknolojiyi sınırlamaya yönelik düzenlemelerin Çin'in elini güçlendireceğini savunuyor.