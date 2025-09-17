Yeni 'Nano Banana' özelliğiyle patlama: Gemini, ChatGPT’yi solladı

Google, yapay zekâ yarışında kullanıcı tarafında büyük bir ivme yakaladı. Şirketin Gemini uygulaması, Apple’ın App Store ücretsiz uygulamalar listesinde birinci sıraya yükselerek, uzun süredir zirvede yer alan ChatGPT’yi geride bıraktı.

Başarıyı getiren özellik: Nano Banana

Gemini’nin yükselişinde, yeni “Flash” yapay zekâ modelinin bir parçası olan Nano Banana özelliği etkili oldu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, yükledikleri fotoğrafları birleştirerek veya metin komutlarıyla dijital figürler ve yaratıcı görseller üretebiliyor. Kısa sürede büyük ilgi gören özellik, uygulamanın kullanıcı tabanını hızla büyüttü.

Rekor kullanıcı artışı

Gemini uygulamasının başındaki Josh Woodward, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Nano Banana’nın piyasaya sürülmesinden sonraki dört gün içinde 13 milyon yeni kullanıcının uygulamaya katıldığını açıkladı.

Böylece Gemini’nin kullanıcı sayısı 23 milyona ulaştı. Kullanıcılar, sadece bir haftada uygulamaya 500 milyondan fazla fotoğraf yükledi. Artan talep nedeniyle hafta sonu geçici kullanım limitleri uygulanmak zorunda kalındı.

Yatırımcıların ilgisi artıyor

Google’ın tüketici yapay zekâ alanındaki bu başarısı, yatırımcıların da dikkatini çekti. Alphabet, kısa süre önce 3 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Nvidia, Microsoft ve Apple’ın da bulunduğu trilyon dolarlık devler kulübüne katıldı.

Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 33 değer kazandı ve Nasdaq’ın yüzde 16’lık yükselişini geride bıraktı. Ayrıca Google, Chrome tarayıcısını koruyan olumlu bir antitröst kararıyla da destek buldu.

Kullanıcı sayısı katlanarak artıyor

En son Temmuz ayında açıklanan verilere göre Gemini’nin 450 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunuyordu. Nano Banana gibi yeni özelliklerin devreye alınmasıyla bu sayının önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.