Youtube, Gmail çöktü mü, neden çöktü? Youtube'a neden girilmiyor?

Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'a erişim saat 10.00 gibi gitti. Milyonlarca kişi mağdur olurken Youtube ve Gmail de çöktü. 1 saatlik aranın ardından tekrar erişim sağlandı. Sorunun neden kaynakladığı hakkında henüz remi bir açıklama yok.

Ulaştırm Bakanlığından açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz Google’dan kesintinin sebebiyle teknik rapor talep etti. Süreci yakından takip ediyoruz. Yaşanan bu kesintiler yerli ve milli ürün ve yazılımların ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Bu sebeple 5G’nin hem yazılım hem de donanım kısmında yerlilik oranını artırmak için çok fazla çalıştık. Şu anda %60 olan yerlilik oranımızı daha da artıracağız