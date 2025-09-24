YouTube, yasaklanan kanallara dönüş yolu açıyor

Google, YouTube’un 2020 yılında Covid-19 ve ABD seçimlerilme ilgili yanlış bilgi yaydığı gerekçesiyle kapatılan kanallara yeniden platforma dönme imkânı sağlayacağını açıkladı.

"Biden yönetimi kaldırmaya zorladı"

YouTube'u bünyesinde barındıran Google'ın çatı şirketi Alphabet’in avukatları, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi’ne gönderdikleri mektupta, Biden yönetiminin daha önce “Youtube politikalarını ihlal etmeyen kullanıcı kaynaklı Covid-19 içeriklerini kaldırmaya zorladığını” öne sürdü.

Avukatlar ayrıca siyasi atmosferin kendilerini bu yönde hareket etmeye mecbur bıraktığını belirtti. Mektupta “Herhangi bir hükümetin şirketin içerik denetimini dikte etmeye çalışması kabul edilemez ve yanlıştır” ifadeleri yer aldı.

2020’de, pandeminin zirve yaptığı dönemde ve Trump yönetimi sırasında, YouTube “tıbbi yanlış bilgilendirme politikası” uygulamış ve Covid komplo teorilerini teşvik eden içerikleri engellemiş, ardından bu içerikleri tamamen yasaklamıştı.

6 Ocak Kongre baskınının ardından YouTube, Donald Trump’ın kendi kanalını da kapsayacak şekilde, seçimlerin Trump’tan “çalındığını” iddia eden kanalları geçici olarak askıya aldı.