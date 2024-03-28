“Zaman makinesinin denklemini çözdüm”

Emre ERGÜL

Küresel teknoloji yayınlarının manşetlerinde dün bir isim vardı: Ronald Mallett… 1975 yılından bu yana Connecticut Üniversitesi’nde görev yapan ve bugüne kadar zamanda yolculuğun mümkün olabileceği yönündeki iddialarıyla tanınan astrofizikçi, “zamanda yolculuğun denklemi”ni çözdüğünü iddia etti.

Earth.com’a verdiği röportajı bir anda tüm dünya basınına yansıyan 78 yaşındaki parçacık fizikçisi, henüz 10 yaşında, babasını kaybettiği günden bu yana “zamanda yolculuk” konusuna kafa yorduğunu açıkladı: “Babamı yeniden görme isteği, hayatımın konusu oldu. Sonra da H.G. Wells’in ‘The Time Machine’ kitabının giriş cümlesi hayatımı değiştirdi. Oraya şöyle deniyordu: Bilim insanları, Zaman’ın yalnızca bir çeşit Uzay olduğunu çok iyi biliyorlar. Peki neden Uzay'ın diğer boyutlarında hareket ederken, Zaman'da da hareket edemiyoruz?”

Yıllarını Albert Einstein’in kara delikler üzerine teorilerini çalışarak geçirdiğini belirten profesör, “Bir kalp sıkıntısı yaşadım ve hastanede yattığım bir dönemde denklemi çözdüm” dedi. İşte Mallett’ın manşetlere çıkan sözleri: "Kara delikler, zamanda geriye gitmemizi sağlayacak zaman döngülerinin oluşmasına yol açabilecek bir çekim alanı yaratabilir. Benim zaman makinem, yerçekimini manipüle etmek için ‘yoğun ve sürekli dönen bir ışık huzmesi’ olarak adlandırdığım şeye odaklanır. Bu cihaz, bir kara deliğin uzay-zamanı bozan etkilerini taklit etmek için bir lazer halkası kullanacak.” ''Diyelim ki şu anda önünüzde bir fincan kahve var. Kahveyi kaşıkla karıştırmaya başlayın.

Bir dönme, girdap oluşmaya başladı, değil mi? Dönen bir kara deliğin yaptığı da budur. Einstein'ın teorisinde uzay ve zaman birbiriyle ilişkilidir. Bu yüzden buna uzay-zaman deniyor. Yani kara delik döndüğünde zamanın kaymasına neden olacak.” “Ancak zamanda yolculuk için galaktik miktarda enerjiye ihtiyaç duyulacaktır. Bu zaman makinesinin çalışması için ne kadar büyük olması gerektiğini bilmiyorum. Ayrıca bunun ne zaman yapılıp yapılmayacağından da emin değilim. Nasıl yapılacağını buldum. Teorik olarak mümkün."

Celal Şengör: Dinozorları görürsün ama elini sıkamazsın

Yer bilimci Celal Şengör, yıllar önce gazeteci Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek Bilim programında teorik olarak zamanda şu açıklamayı yaptı: “Işıktan hızlı gidersen, geçmişteki zamanı görebilirsin. Işık hızına çok yakın gelirsen geleceğe gidebilirsin. Fakat geçmişi yaşayamazsın, değiştiremezsin. Mümkün değil. Hafıza prensibi dediğim bir şey var. Onu değiştiremezsin. Dinozorları görebilirsin ama bir dinozorun elini sıkamazsın. Işıktan hızlı gidersin. Dünyadan dinozorlar zamanında gelen ışığa bakarsın. Dinozorları görürsün. Ama o dünyaya ayak basamazsın. Dinozorların elini sıkamazsın.”