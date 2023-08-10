"ABD pazarı triko için hayati öneme sahip"

Diğer yandan ihracatta kilogram başına en fazla değer yaratan 3. sektör olma özelliğini taşıyor. İhracatta Türkiye ortalaması 1.5 doların altında iken trikoda bu rakam 27 dolar seviyesinde. Ancak triko ihracatı 11 aydır gerileme eğiliminde. 2022 yılının ilk 6 ayında 924 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, bu yılın aynı döneminde 794 milyon dolarlık ihracat yapabildi.

“Sadece yüzde 1 oranında ihracat yapıyoruz”

Avrupalı birçok ünlü markanın tedarikçisi konumunda olan Türkiye, Avrupa’daki resesyon nedeniyle sipariş kaybı yaşarken, bir başka pazar olan ABD’ye de istenen düzeyde ihracat gerçekleştiremiyor.

Türkiye Triko Sanayicileri Derneği (TRİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balkuv, asla vazgeçilemeyecek bir sektör olduklarını belirterek, hal böyleyken bu kadar yüksek enflasyonda ve sürekli artan maliyetlerle bu yükü uzun süre taşıyabilmelerinin ve rakipleriyle mücadele edebilmelerinin zor olduğunu söyledi.

Son 11 aydır adet, kilogram ve ciroda devamlı eksi verdiklerini kaydeden Balkuv, “126 milyar dolar hazır giyim ithalatı yapan Amerika’ya yüksek vergiler ve yüksek navlun ücretlerinden kaynaklı sadece yüzde 1 oranında ihracat yapabiliyoruz. 6 yıldır masada karşılıklı imza bekleyen yıllık 100 milyar dolarlık dış ticaret anlaşmasının hayati önemi olduğunu düşünüyorum. Bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi sorunlarımızı büyük ölçüde çözecek ve 12 ay üretimimize katkı sağlayacak” dedi.