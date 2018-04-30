“Ağrı kesici özellikli yatak kumaşını piyasaya sürdük”

30 Nisan 2018

İkbal FİDAN

KAYSERİ - Yatak sektöründe iç pazarın yanı sıra 60 ülkeye ihracat yapan Comfytex, son olarak ağrı algısını azaltmaya yardımcı olan Avicenna yatak kumaşını piyasaya sundu. Katma değerli kumaş üretimi için geçen yıl Ar-Ge merkezini faaliyete geçiren Küçükler Tekstil, sektörde 50 markası ile yer alıyor. Yatakta vücut hareketi ve estetik konforun yanı sıra fonksiyonelliğinde aranan özellikler arasında sayılmaya başladığına işaret eden Küçükler Tekstil Genel Müdür Yardımcısı Selim Şahin, bu beklentiler doğrultusunda insan vücudu ile çevre arasındaki fizyolojik, psikolojik ve fiziksel uyumun sağlanması ve uyku deneyiminin mükemmelleşmesine yönelik Avicenna teknolojisini geliştirerek fonksiyonel örme yatak kumaşlarını üretmeye başladıklarını söyledi. Şahin, "Avicenna yatak kumaşı, etken maddesi ve ağrı kesici etkisi ile ağrı algısını azaltmaya yardımcı olurken, uyku ve yaşam kalitesini geliştiriyor" dedi.

Kısa vadede Turquality’i hedefliyor

Bugüne kadar 50 adet marka tescili, 3 adet patent başvurusu yaptıklarını belirten Selim Şahin, " Ar-Ge birimine yıllık 1milyon TL bütçe ayırıyoruz. Bunun yanı sıra kısa vadede Turquality'ye dahil olmayı da hedefliyoruz" diye konuştu.

Şahin, 2016 yılında Türk Patent Enstitüsü'nden 'Türkiye Genelinde En Fazla Tasarım Başvurusu Yapan Firma' ödülünü aldıklarını ifade ederek, "Aldığımız bu ödül, firmamızın sektöre kazandırdığı özgün ve yaratıcı tasarımların tescili niteliğinde" diye konuştu.

Pazardaki konumlarını güçlendirmek için pazardaki değişimi ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ettiklerini dile getiren Şahin, "Geçen yılın ilk çeyreğinde Ar-Ge merkezimizi kurduk. Böylece daha güçlü satış ve pazarlama stratejileri oluşturacağız ifadelerini kaydetti. Endüstri 4.0'a geçmeye hazırlandıklarını vurgulayan Şahin, bu yöndeki yatırımlara kısa vadede başlayacaklarını sözlerine ekledi.