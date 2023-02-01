ARTA Tekstil’den 9 milyon dolarlık GES yatırımı  

ARTA Tekstil, Çorlu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasının elektrik ihtiyacını yenilenebilir güneş enerjisi ile karşılamak için güneş enerji santrali kuracağını duyurdu. Şubat ayında başlayacak çalışmaların, Ağustos’a kadar tamamlanması planlanıyor.

Daha yaşanılabilir bir dünya hedefi

Yaklaşık 9 milyon dolarlık yatırımla Yozgat’ın Yerköy ilçesinde 110 bin metrekare alana kurulacak GES projesine ilişkin konuşan ARTA Tekstil Kurucu Ortağı Arif Nalbant, projenin gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefine önemli bir katkı sunacağını söyledi. (GES) yatırımı ile Çorlu Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan fabrikalarının elektrik tüketiminin tamamını sıfır karbon salımı ile yenilenebilir güneş enerji santrali üzerinden karşılamayı planladıklarını belirten Arif Nalbant, “Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunacak santralimizde yerli üretim güneş panelleri kullanacağız” dedi.

Elektrik tüketiminin yüzde 100’ü yenilenebilir olacak

Bugüne kadar üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik odaklı çalıştıklarını, bundan sonrasında da kullandıkları enerjinin de düşük karbon salımlı, yenilenebilir, çevreye duyarlı yöntemlerle üretilmesini amaçladıklarını belirten Nalbant, şöyle devam etti: “Isıl enerjimizin yüzde 40’ını yenilenebilir biyokütle ile sağlıyorduk. GES’i devreye alınca elektrik tüketimimizi yüzde 100 oranında yenilenebilir, sıfır karbon salımlı güneş enerjisinden sağlayacağız.” ARTA Tekstil olarak dünyanın geleceğini önemseyen bir firma olduklarına dikkat çeken Nalbant, “Çevresel etkimizi en aza indirme kararımız doğrultusunda, su ve enerji tasarrufu sağlayan kontrol teknolojileri, baca gazı ve atık sudan ısı geri kazanım sistemleri kurmaya ve operasyonel verimliliğimizi artırmak için yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.