Aynalar “İzini Bırak” sergisi ile sanat eserine dönüştü

İçinde sanatın farklı disiplinlerini barındıran Boyner Cadde, yeni bir sanat projesine ev sahipliği yapıyor. Genç sanatçılara ilham vermek ve umut olmak amacıyla edding iş birliğinde hayata geçen “İzini Bırak” adlı sergi, hayal gücünün sınırlarını aşarak gençlere cesaret vermeyi hedefliyor. Sergide, farklı ekollerden 12 sanatçının edding kalemleri ile ayna üzerine çizim yaparak tasarlanmış eserleri yer alıyor.

Aynalar yaratıcı ellerin tuvali oldu

Birbirinden değerli 12 sanatçının hayatı aşkla, cesaretle, neşeyle, sevgiyle, tutkuyla, umutla, güvenle, hareketle, yaratıcılıkla, yeni adımlarla, doğayla ve hafiflikle yaşamaya dair boy aynalarına edding kalemleri ile resmettikleri eserlerden oluşan “İzini Bırak” adlı sergi Boyner Cadde’de sanat sever gençlere yaratıcı bir ilham kaynağı sunuyor.

Bu özel sergi için yaratıcılığını harekete geçiren sanatçılar; Aslı Şarman, Burak Beceren, Burak Tozkoparan, Cins @Cins3000, Deniz Salaçin Erciyas, Ekin Anıl, Erin İlkcan Aslan, Gökçe İrten, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Küntay Tarık Evren, Murat Kalkavan ve Pınar Birim’in edding kalemleriyle çizim yaptığı aynalar Boyner Cadde’de sanata yeni bir soluk getiriyor. “İzini Bırak” sergisi, aynı zamanda kalemin yalnızca kâğıdı değil hayal gücünün ulaştığı her yüzeyi sanatla ve duyguyla buluşturabileceğini keyifli bir yolla gösteriyor.

“Hayatı dolu dolu yaşamak isteyenlerin sergisi”

Boyner Cadde’nin “yaşayan mağaza” ruhunu yeni sergisiyle daha da güçlendirdiğini vurgulayan Boyner Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdürü Yardımcısı Nurçin Koçoğlu; “Boyner’de her daim sanatçılara ve gençlere kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ve keşfedebilecekleri dev bir yaşam alanı sunuyoruz. edding ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde bir kez daha yaratıcı zihinlerin eserlerini Cadde mağazamızda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sergi ile gençlere önlerindeki muhteşem hayat için sanatın ve birbirinden değerli sanatçıların yorumları ile umut vermek ve ilham olmak istedik. “İzini Bırak” sergisi bize hayatı dolu dolu yaşamak isteyenlerin, hayatın içinden beslenen ve Boyner Cadde’de yine hayata bağlanmanın bir öyküsünü anlatıyor. Boyner olarak daima iz bırakan projelerle var olmuşken, sanatçıların yaşamlarda iz bırakacak bu eserlerine ev sahipliği yapmanın bizim için anlamı bambaşka. Üstelik bu eserler Boyner’in deneyim mağazacılığındaki öncülüğünü de yeniden hatırlatıyor ve mağazamız giderek daha da renkleniyor” dedi.

“edding kalemlerinden çıkan çizgiler hayata ilham oldu”

edding Genel Müdürü Yüce Tümer ise, Boyner ile iş birliğine dair edding kalemlerinin bu projedeki rolünü şu sözlerle paylaştı: “edding kalemlerinden çıkarak hayat bulan çizgilerin ne kadar büyük bir değere dönüşebileceğini ve yaratıcı bir boyutta hayata ilham olabileceğini hep birlikte görebilmek gurur verici. Boyner ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı proje sayesinde değerli sanatçılar ile birlikte ayna gibi bir yüzeyde de sanatı en yaratıcı formunda yakalayabileceğimizi hep birlikte deneyimledik. Bunun da ötesinde, kalemlerin tek boyutlu izleri ayna üzerinde çok boyutlu bir deneyime dönüştü, bizleri yoğun ve güzel duygularla buluşturdu.”