Bebe ve çocuk giyimin kalbi Bursa’da atıyor

01 Temmuz 2018

BURSA-DÜNYA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. işbirliğiyle bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün kalbinin atacağı Junioshow Fuarı 4 Temmuz’da kapılarını açıyor. Fuara, BTSO’nun Ticari Safari Projesi ve TÜYAP’ın girişimleriyle 50 ülkeden bine yakın yabancı alıcı gelecek.

Bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe Türkiye’nin üretim üssü Bursa’da Junioshow Fuarı heyecanı bu yıl ikinci kez başlıyor. BTSO, TÜYAP Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğinde gerçekleştirilecek fuarda 110 firma stant açacak. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim sonbahar – kış kreasyonlarının fuarda görücüye çıkacağını söyledi. Burkay, “Bursa, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe büyük bir potansiyele sahip. Özellikle Vişne Bölgesi, Türkiye’deki bebe ve çocuk konfeksiyonu konusunda önemli bir kümelenme merkezi konumunda. Sektörümüz fuarcılıkta rol model bir konuma yükseldi. Junioshow sadece bölgemizde ve ülkemizde değil, dünya tarafından kabul edilen bir organizasyona dönüştü” ifadelerini kullandı. Bursalı firmaların Türkiye bebe ve çocuk konfeksiyonu üretimini yüzde 80’ine yakınını tek başına karşıladığını da dile getiren Burkay, Ar-Ge ve tasarım unsurlarıyla oluşturulan bir ürünü marka haline getirmenin en önemli yollarından birisinin fuarlar olduğunu kaydetti.

Yerli ve yabancı bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünü bir araya getiren fuarı değerlendiren TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Junioshow Fuarı’nda 0-12 yaş arası bebe ve çocuk hazır giyim sektörünün ‘sonbahar – kış’ konsepti ürünlerinin sergileneceğini kaydetti. Ersözlü, yerli üretici ile hem yerli hem de yabancı alıcıların ortak ticaret yapmasına olanak sağlayan fuarın 110 firmanın katılımı ile özel dekor stantlardan oluşan 3 ayrı salondan oluşan 20 bin metrekarelik alanda kapılarını açmaya hazırlandığını dile getirdi. Ersözlü, “Junioshow, Bursalı üreticilerin belirlediği tekstil modasını sektör profesyonelleri ile global bir platformda buluşturmaya hazırlanıyor. Fuarda oluşacak iş bağlantıları ile sektörün ihracatçı kimliğine güç katacak. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, “Her yıl üzerine katarak gelişen fuarımız, bebe ve çocuk konfeksiyonu sektöründe ülkemizin üretim üssü konumunda bulunan şehrimizin gücünü ispatlıyor” dedi.

Yalnızca toptan satışın yapılacağı bir platform olan fuara; TÜYAP yurt dışı ofislerinin çalışmaları ve BTSO’nun Ekonomi Bakanlığı destekleriyle yürüttüğü Ur-Ge projeleri kapsamında; Azerbaycan, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fas, Filistin, Gürcistan, Güney Afrika, Irak, İngiltere, İran, İsrail, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Yunanistan olmak üzere 50 ülkeden 1000’e yakın iş insanı işbirliği için Bursa’ya gelecek. Yurt içinden ise İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara ve Denizli başta olmak üzere 45’den fazla şehirden gelecek sektör temsilcisi fuarda firmalarla önemli iş birliği görüşmesi yapacak.