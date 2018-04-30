“Bu yıl ürün gamını genişletip kapasiteyi yükselteceğiz”

30 Nisan 2018

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Sektöre 60 yıl önce adım attı ve 2003 yılında Rubino markasını piyasaya sunan Köksal Yatak, 2017 yılında kapasitesini artırarak, yılda 100 bin adet yatak üretimine başladı. Firma, bu yıl yapacağı yeni makine yatırımlarıyla hem ürün gamını hem de kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Rubino markası ile Almanya, fransa, Hollanda başta olmak üzere 15 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden firma Yönetim Kurulu Üyesi Osman Göksal, “Üretimimizin yüzde 30'unu ihraç ediyoruz. Dış pazarımız Avrupa'nın güçlü ülkelerinden oluşuyor” dedi. Bu yıl ihracatı artırmaya odaklanan Rubino'nun, üretim kapasitesini geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları ve makine parkı yatırımları yapacağını dile getiren Osman Göksal, “Bu yıl ürün çeşitliliğimizi kalite yönünde geliştirmek istiyoruz. Ayrıca yurtdışı fuarlarına ve reklam çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu sayede hem ürün kapasitemizi artırarak istihdama yol açmak hem de ihracat ağımızı genişletmek hedefindeyiz” ifadelerini kullandı. Sektörün geleceğine yönelik öngörüsünü aktaran Göksal, yüksek yoğunluklu süngerler ile soft ürünlerin ilerleyen süreçte daha çok tercih edileceğini ve pamuk ile keten olan ürünlerin, latex doğal süngerlerden yapılmış yatakların ön plana çıkacağını söyledi.

Mobilya sektörünün en fazla ihtiyaç duyduğu hammadde olan süngerin imalatını da yıllardır kendi bünyelerinde gerçekleştirdiklerini kaydeden Göksal, “Sünger mobilya grubunun en önemli ham maddesi ve bunu kendi bünyemizde yapıyor olmamız rakiplerimize göre fiyat ile kalite anlamında üstünlük kurmamızı sağlıyor” sözlerini kaydetti. Yatak sektörünün mobilyadan ayrılıp tamamen kendi içerisinde farklılaşmaya başladığını vurgulayan Osman Göksal, “Müşterilerin tercihini doğru yönlendirmek gerekiyor. Rubino ailesi olarak biz kendi kullanmayacağımız ürünleri müşterilerimizin beğenisine sunmuyoruz. Ar-Ge çalışmalarımızı bu yönde geliştirip, daha farklı ve kaliteli ürünler ortaya çıkarıyoruz. Özelikle kadınların tercihlerini ön plana alıyoruz ve rakiplerimizden etkilenerek aynı ürün gurubunu yapmıyoruz” diye konuştu. Sektöre ait en önemli sıkıntının döviz artışı olduğunu kaydeden Göksal, hammadde fiyatlarının ve piyasa dengesinin oturması gerektiğini sözlerine ekledi.