Bursa, Textile Show ile ihracat pazarını daha da güçlendirdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde tekstil sektöründe ihracat katma değer yaratan bir organizasyon olan Bursa Textile Show Fuarı 5-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirildi. 70 ülkeden alıcı ile Türk ihracatçıları bir araya getiren organizasyon, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’nin dış ticaretine güç katmayı hedefledi.

Bu kapsamda fuarda, yurt dışından nitelikli alıcılar Bursalı firmalarla işbirliği masasında bir araya geldi. BTSO ve UTİB ortaklığında KFA Fuarcılık şirketinin çalışmaları kapsamında Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yabancı alıcılar, fuarda stant açan firmalarla önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Fuarda ayrıca Ticaret Bakanlığı’nın Ur-Ge projeleri kapsamında B2B organizasyonu da düzenledi.

Sektör dünyaya açılıyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, tekstil sektöründe büyük tecrübeye sahip Bursa’nın ihracat pazarlarında güçlü performansını sürdürdüğünü söyledi. BTSO olarak tekstil sektöründe daha fazla markanın küresel ligde yer alması gerektiğini, bunun da sektördeki ihracatçı sayısının artmasından geçtiğini belirten İsmail Kuş, “Bursa Textile Show Fuarı’mızın ama cı sektör temsilcilerimizin dünyaya açılmasını sağlamak. KFA Fuarcılık şirketimizin organizasyon tecrübesiyle fuarımız çıtasını artırmayı sürdürüyor. Fuarlar firmalarımızın kendini dünyaya göstermesi açısından önemli. Bu fuarımızla dünyanın farklı coğrafyalarından alıcıları Bursa’da ağırladık. Fuarda yapılan iş görüşmelerin önümüzdeki dönemde ihracata daha fazla yansıyacağına inanıyorum” dedi.

Fuarın enerjisi çok yüksek

Fuara gelen yabancı alıcılar da programın her geçen dönem niteliğini artırdığını ifade ettiler. Belçika’dan gelen sektör temsilcisi Maes Lena, ilk defa geldiği fuarın firması için oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Bursa’da firmalarla yeni işbirlikleri yapacağıma inanıyorum. Önümüzdeki sene de fuarı ziyaret etmeyi istiyorum” dedi. Rusya’dan gelen Nadezhda Dronova Türkiye’den birçok firmayla işbirliği yaptığını, Bursa Textile Show Fuarı sayesinde yeni firmalarla tanıştığını belirtti. Fuarda güzel bir atmosferin olduğunu kaydeden Dronova, “Fuarın enerjisi çok yüksek. Geniş kapsamlı bir organizasyona imza atılmış” diye konuştu.

“Dünya çapında marka bir fuar”

Kahire Ticaret Odası Hazır Giyim ve Ev Tekstili Komite Başkanı Mohammed Elsalam, Bursa Textile Show Fuarı’na birçok kez katıldığını belirterek, “Bursa tekstilde dünya kalitesinde markalara sahip. Bursa Textile Show Fuarı dünya kalitesinde bir organizasyon. Burada bulunmaktan dolayı memnunum” ifadelerini kullandı.

“Fuar her geçen sene güçleniyor”

Sektör temsilcileri de tekstilde modayı belirleyen organizasyonun her geçen yıl kalitesini daha da yükselttiğini belirttiler. Bursa Textile Show katılımcısı Murat Salkım, fuarların firmanın dünyaya açılmasında bir fırsat olduğunu dile getirerek, “Fuarın en başından bu yana katılımcısıyız. Her geçen sene fuar kalitesini yükseltiyor” dedi. Fuar katılımcısı Cemil Tunca, oldukça yoğun geçen fuarda özellikle Avrupa ülkeleri ve Rusya’dan alıcılarla verimli iş görüşmeleri yaptıklarının altını çizdi.