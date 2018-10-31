Bursalı tekstilciler, 23 ülkeden meslektaşlarıyla buluşacak

31 Ekim 2018

BURSA - Ticaret Bakanlığı’nın Ur-Ge destekleri ile faaliyetlerini sürdüren Bursa OSB Tekstil Kümesi üyeleri, geçtiğimiz dönemlerde Kanada’dan Güney Afrika ve Japonya’ya kadar farklı ülkelerde temaslarda bulunmuş, ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Bursa OSB şimdi ABD, Kanada, İngiltere, İskoçya, Fransa, İtalya, Güney Amerika, Danimarka, Azerbaycan, Gürcistan, Cezayir, Kenya, İran, Ermenistan, Polonya, Brezilya, Meksika, Kolombiya, BAE, Katar, Lübnan, Filistin ve Ürdün’den gelecek tekstilcileri ağırlamaya hazırlanıyor. Etkinlikte konuk alım heyeti üyeleri Bursa OSB Tekstil Kümesi üyesi firmaların kendi tesislerinde, showroomlarında ağırlanacak.

Bursa OSB’den yapılan açıklamada, “Böylece konuk alım heyetinde yer alan firmalar üyelerimiz ile daha uzun görüşmeler gerçekleşecek, gelen müşteriler istedikleri ürünleri küme üyesi firmalarımızın kendi tesislerinde görme imkanı bulacak, çok daha etkin iş görüşmeleri gerçekleşecektir” denildi.