COLIN’S’ten Mısır’da stratejik ortaklık!

Dünyada 24 ülkede mağazası bulunan COLIN’S, stratejik yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Mısır’ın en büyük lüks gayrimenkul şirketlerinden biri olan Talaat Mostafa Grubu ile stratejik ortaklık anlaşması imzalayan Türkiye’nin global moda markası, 2022 yılında giriş yaptığı Mısır pazarında, açmayı planladığı 3 mağazayla birlikte mağaza sayısını 12’e çıkartacak.

2023 yılının sonuna kadar Mısır’da açılması planlanan ve en büyük AVM’ler arasında yer alacak olan Open Air Mall, All Seasons Park Madinaty ve San Stefano Mall Alexandria’da üç yeni mağazasıyla yer alacak. COLIN’S, 2027 sonuna kadar ülkedeki mağaza sayısını 30’a çıkartmayı hedefliyor.

Uluslararası pazarlarda COLIN’S’in rekabet gücünü arttırmayı çok önemsediklerini ve yurtdışı planlarını bu doğrultuda şekillendirdiklerini vurgulayan COLIN’S İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu şunları ifade etti: “Türkiye’nin global moda markası olarak faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda gücümüzü artırmayı, yeni pazarlarda da fırsatları en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyoruz. Grup şirketlerimizle uzun yıllardır üretim yaptığımız Mısır pazarında önemli bir tecrübeye sahibiz. Bu tecrübemizi 2022 yılının Haziran ayında açtığımız mağazalarla başka bir boyuta taşıdık. Küresel yapılanmamız açısından stratejik bir öneme sahip Mısır pazarında uzun yıllar var olmayı, marka gücümüzü arttırmayı hedefliyoruz. Talaat Mostafa Grubu ile kurduğumuz stratejik ortaklık bu hedefin ilk adımlarından. Bu iş birliği ile, 2023 yılı sonuna kadar Mısır’ın en büyük AVM’lerinde üç yeni mağazamızla var olacağız. Open Air Mall’de açılacak mağazamız Mısır’ın ve global yapılanmamızın en büyük mağazalardan birisi olacak. Orta ve uzun vadede de Mısır pazarında büyümeyi, yeni mağazalar açmayı hedefliyoruz. Mısır’da da jean denilince akla gelen ilk marka olmak istiyoruz. Tüm dünyada sahip olduğumuz 12 milyonun üzerindeki müşterilerimize yenilerini eklemek, global bir marka olarak bize gurur veriyor.”

Dünyada toplam 600’ü aşkın mağaza

COLIN’S bugün ana pazarları olan Türkiye ve Rusya’nın yanı sıra Ukrayna, Romanya, Belarus, Fas, Irak, Mısır, Gürcistan ve Sırbistan’da da faaliyetlerini sürdürüyor. Suudi Arabistan Krallığı, Yunanistan, Azerbaycan, Moldova, Özbekistan, Cezayir, Kıbrıs, Filistin, Libya, Tacikistan, Yemen, Katar, İran ve Kazakistan'da da bayilikleri bulunan COLIN’S dünyada toplam 600’ü aşkın mağazası ile hizmet sunuyor.