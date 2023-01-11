COLIN’S'ten Sırbistan’da yeni mağaza
COLIN’S, Sırbistan’ın Belgrad kentinde açtığı yeni mağazayla faaliyet gösterdiği ülkelerin sayısını 26’ya, toplam mağaza sayını ise 620’ye çıkardı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası pazarda COLIN’S’i duyurmayı çok önemsediklerini belirten COLIN’S İcra Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “Yeni girdiğimiz Sırbistan pazarı markamızın büyüme planları içinde önemli bir yere sahip” dedi.
Belgrad’da Ada Mall AVM’de açtığı yeni mağazası ile Sırbistan pazarına da giren COLIN’S 3 kıtada toplam 26 ülke ve 600’ü aşkın mağazası ile hizmet veriyor.