Cottonbox, 8 milyon dolara Denizli’ye fabrika kuruyor

Mehtap HALICI

Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren Cottonbox, doğal ham madde kullanımı, kaliteli üretimi, özgün tasarımları ve çevreci yaklaşımı ile hem iç piyasada hem de global arenada büyümeyi hedefliyor.

Yurtiçinde 81 şehirde 1300’ü aşkın satış noktasında, yurtdışında ise 61 ülkede ürünleri satılan Cottonbox, Denizli’ye 8 milyon dolarlık yatırımla fabrika kuruyor. Toplamda 15 bin metrekare alana kurulu olacak fabrikanın yeşil bina içerisinde yer aldığına vurgu yapan Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Bu fabrika binamızı daha iyi servis verebilmek ve hatta daha hızlı servis edebilmek prensibiyle kurguluyoruz.

Avrupa’ya 15-20 günde ürün teslim edebilecek hızlı bir organizasyon kapsamındayız. İpliğini kendisi üreten, yağmur suyunu kullanan, depodaki gri suyu atıp tekrar kullanan Avrupa’nın aradığı şartlara sahip, insana değer veren sürdürülebilirlik unsurlarını taşıyan bir işletme tasarlıyoruz. 2024 yılında yeni fabrika binamızı devreye almayı planlıyoruz” dedi.

Fasonla değil kendi markasıyla yol almak istiyor

Bundan 15 yıl önce Cottonbox olarak yola çıkarken Avrupa’nın ve Amerika’nın fasoncusu değil de kendi markalarıyla yol almak gayesinde olduklarının altını çizen Turgut, “Yurtdışında kendi markamızla ürünlerimizi satıyoruz.

2023’te Orta Afrika’da bir açılım yakaladık, 2024’te oradan daha çok beklentimiz var. Şimdi yavaş yavaş Güney Afrika’ya doğru gidiyoruz. Togo, Benin ve Nijer’e kadar devam eden bir organizasyon var. Kuzey Afrika’da da varız. Körfez de gayet iyiyiz. Türki Cumhuriyetler de pazarlama organizasyonumuz gayet iyi yürüyor.

Balkanlarda ve Orta Avrupa’da da güçlüyüz. Batı ülkelerinde biraz daha zor kabul ediliyor kendi markanızla raflara girmek. Ama orada da mücadeleye devam ediyoruz. Amerika ve Kanada pazarında ürünlerimiz satılsa da orada daha da büyümek istiyoruz” diye konuştu. Turgut, ayrıca ilerleyen süreçte mağazalaşma hedeflerinin de olduğunu kaydetti.

"Uzak Doğu ile rekabet edemiyoruz"

Tekstilde Çin ve Pakistan unsuru, sektörü olumsuz etkiliyor. Bu bölgelerde işçilik, enerji ve hammadde Türkiye’ye kıyasla daha ucuz olunca ürünlerin fiyatları da ucuz oluyor ve bu nedenle rekabet etmek oldukça zorlaşıyor. Uzak Doğu’nun fiyat olarak tekstil sektörünü ciddi anlamda zorladığına dikkat çeken ve ayrıca Denizli Sanayiciler İş İnsanları Derneği (DESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı unvanına da sahip Nuri Turgut, “Orada işçiler 150-200 dolara çalıştırılıyor.

Ancak bu rakam bizde 600- 700 dolarları buluyor. Fiyatta ve işçilikte dayak yiyoruz. Sektör haliyle Uzak Doğu’nun karşısında rekabet edemiyor. Devletin sektörü gözden çıkarıp çıkarmadığına karar vermesi lazım. Çünkü tekstil sektörü ülkemiz için sosyal barışın sigortasıdır” ifadelerini kullandı. Türkiye’de tekstil sektöründe kayıt dışı dahil 4 milyona yakın çalışan olduğunu belirten Nuri Turgut, bu rakamın 2,5 milyonunun resmi çalışan olduğunu söyledi.

“Yapay Zeka” nevresim koleksiyonu

Yenilikçi marka vizyonuyla ev tekstili sektöründe çalışmalarını yürüten Cottonbox, dijital dönüşüm yolculuğunda adımlarını hızlandırdı. Yapay zeka ile tasarladığı ve 12 farklı desenin yer aldığı “Yapay Zeka” nevresim koleksiyonu özelinde NFT hazırlayan marka, ev tekstili sektöründe bir yeniliğe imza attı. Hazırlanan NFT tasarımları, aralık sonu OpenSea üzerinden satışa sunulacak.

Tasarım, üretim teknolojileri, pazarlama ve e-ticaret gibi birçok alandaki dijitalleşme yatırımlarını marka vizyonunun bir parçası olarak konumlandıran Cottonbox; böylelikle müşteri portföyünü genişletmek, yeni dünyaya entegre olmak ve genç hedef kitle ile bağ kurmayı amaçlıyor. Cottonbox dijital dönüşümle verimliliği, rekabet hızını, marka imajı ve görünürlüğünü artırırken; maliyet ve zaman tasarrufu yaratarak sürdürülebilirliğe de katkı sunmayı hedefliyor.