Dernekleşen hazır giyimci, yabancı zincir satın alacak

04 Haziran 2018

SERCAN AKINCI

Ortak üretim ve ortak satış hedefiyle bir araya gelen hazır giyimciler Hazır Giyim İhracatı Geliştirme Derneği’ni kurdular.

Kapasitelerini aşan siparişler alan şirketler fazla işi dernek üyeleriyle paylaşmayı hedeflerken, ürünlerini pazarlarken de ortak hareket edecekler. Dernek üyeleri oluşturacakları bir finansman modeliyle yabancı bir mağaza zincirini satın almayı planlıyor. Hazır Giyim İhracatı Geliştirme Derneği’nin kurucu yönetim kurulu Hüseyin Öztürk, Osman Sait Günteki, Galip Koyuncu, Osman Ege, Mukaddes Başkaya ve Murat Bekem DÜNYA’yı ziyaret ettiler. Derneğin başkanlığını üstlenen Hüseyin Öztürk, bu yapıyla birlikte önemli bir ihtiyacı karşılayacaklarını ifade ederek, birlikte hareket etme kültürünü oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Hazır giyim sektörünün dünyanın 7’nci büyük tedarikçisi olmasına karşın dünya ticaretinde sadece yüzde 3’lük pay alındığını kaydeden Öztürk, daha verimli bir hale gelerek 30 katlık potansiyel için hareket edilebileceğine işaret etti.

‘Satıcı da müşteri de olsak şartları biz belirleyemiyoruz’

Üretimin ve pazarın şeklinin her geçen gün değiştiğini vurgulayan Öztürk, “Karanlık fabrikalar oluşturulurken, biz hala eski yöntemlerle üretim ve satışımızı sürdürmemeliyiz” dedi. Dernekte atıl kapasiteyi kullanma, ortak satış, ortak satınalma gibi konularda destek vereceklerini açıklayan Öztürk, her üyenin bir diğerinin danışmanı olacağı bir yapı kuracaklarını savundu. Kapasitenin üstünde sipariş alan bir dernek üyesinin işin fazla kısmını bir başka dernek üyesiyle birlikte yapacağını anlatan Öztürk, şöyle devam etti: “Ortak üretimi, ortak satışı hatta satışı bilmiyoruz. Makine alıyoruz şartları makineci belirliyor. Ürün satıyoruz, yine müşterinin şartlarına göre hareket ediyoruz. Belirleyici olmak istiyoruz. Tekstil makinelerinde dünyanın 2'nci büyük pazarıyız. Burada bizim pazarlık hakkımız yok. İş dünyası o kadar yoruluyor ki ‘hep işim var’ diyor. Kafasını kaldıramıyor, network kuramıyor. İşletme sahiplerini şirketten dışarı çıkarmamız lazım. Başka türlü işletmeyi nasıl geliştireceksiniz...”

Hazır giyimde organize zincir mağazalardan hiç birinin sahibi olamadıklarına dikkat çeken Öztürk, “Dernek bu noktada da bir rol model olabilir. Finansmanda yeni bir ürün ortaya koyarak yabancı bir zincir satın almayı hedefliyoruz” dedi.

Bir şirketten 3 kişi üye olabilecek

12 kurucu üyesi olan Hazır Giyim İhracatı Geliştirme Derneği, ilk genel kurulunu 7 Haziran’da yapacak. Tüzük gereği derneğe üye olmak için ihracat yapmak, üretici olmak ve kapasite raporunu sunmak gerekiyor. Bir şirketten en fazla 3 kişi üye olabilirken, derneğin giriş aidatı 1000 euro, yıllık aidatı ise 500 euro olarak belirlendi. Bir şirketten üye olacak 2’nci ve 3’üncü kişiler için ise giriş aidatı alınmayacak. Yıllık aidat 250 euro olacak. Dernek Eylül ayında 300 üyeye ulaşmayı hedefliyor.