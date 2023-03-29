Dev global alıcılardan yüksek maliyet vurgusu

Hazır giyim ve tekstil sektörlerinin başkanları, deprem sonrası gelişmeleri değerlendirmek üzere uluslararası alım ofislerinin temsilcileri ile İstanbul’da bir araya geldi.

Inditex, H&M, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Superdry, Spring Near East Manufacturing, Tesco, Ralph Lauren, Tom Tailor, Varner ve Puma’nın da aralarında bulunduğu 25 alım ofisinden temsilcilerin hazır bulunduğu toplantıda, ‘üretimde olduğu gibi orta ve uzun vadeli iş birliklerinde de sürdürülebilirliğe odaklanmalıyız’ mesajı verildi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin (TGSD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan da katıldı.

ABD ile ‘tercihli ithalat’ uygulaması

TGSD Başkanı Ramazan Kaya, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin mevcut koşullarda siparişleri karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Kaya, uluslararası markalarla uzun yıllara dayanan iş birliklerinin sürekliliği önünde de engel görmediğini vurguladı.

Alım ofislerinin temsilcileri ile bir ay önce yapılan ilk toplantıda daha çok deprem ve yardımlar konuşulurken, ikinci buluşmada maliyetler ve üretim standartlarının gündeme geldiğini bildiren Kaya, şöyle devam etti: “Toplantıda bize yöneltilen soru ve önerileri normale dönüşün bir işareti olarak görebiliriz. Türkiye’den yıllık toplam 10 milyar dolarlık hazır giyim alımı yapan markalar depremden sonra da bizimle yola devam etmek istiyorlar.

Ancak yüksek maliyetler nedeniyle fiyat tutturmakta zorlandığımız için rekabetçiliğimiz zayıflıyor. Barınma ve sosyal destek gibi insan odaklı projelerle müşterilerimizi deprem bölgesine çekebilmeliyiz. Bizim Anadolu’yu üretim üssüne çevirebilmemiz için sektörel ve endüstriyel bir dönüşüme ihtiyacımız var.

Sektörü yeniden kurgulamamız ve ona göre teşkilatlanmamız gerekiyor. Tersine göçü teşvik edecek sosyal bir devrim yapmalıyız. Türk hazır giyim sektörünün esneklik, hız, kapasite ve kalite gibi güçlü kaslarını daha çok çalıştırmalıyız. Öte yandan geçen yıl sel afetinin ardından ABD Pakistan ile ‘tercihli ithalat’ uygulamasını başlatmıştı. Biz de en az iki yıllığına benzer bir uygulama için ABD nezdinde girişimlerde bulunmalıyız.”

Hibe değil sürdürülebilir destek

TGSD Başkanı Sanem Dikmen deprem sonrası durum tespiti yaptıkları toplantıya dair şunları söyledi: “Biz müşterilerimizden de hibe değil orta ve uzun vadede iş birliklerimizin sürdürülebilir olması için destek bekliyoruz. Sektörlerimiz geçmişte de krizler yaşadı. Hızlı adaptasyon yeteneğimizle hepsini kısa sürede geride bıraktık. İş ortaklarımızın desteği ile bu dönemi de en kısa zamanda atlatacağımıza inanıyorum.”

Çarklar yüzde 50 seviyesinde eskiye döndü, ilave teşvik gerek

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz tekstil ve hazır giyimin deprem bölgesi için çok önemli iki sektör olduğunu vurguladı.

Bölgenin yine bu iki sektörle ayağa kalkacağını anlatan Öksüz, “Teşviklerin ilçe bazlı belirlenmesi ve doğru yere kanalize edilmesi çok önemli. Haksız rekabete izin vermemek gerekiyor. Hali hazırda üretim çarkları yüzde 50 seviyesinde eskiye dönmüş durumda. Ancak tamamen eskiye dönebilmemiz için en büyük ihtiyacımız deprem bölgelerinin istihdamının korunması.

Bu çerçevede tersine göç hareketinin başlaması için bölgede istihdam edilen çalışanlarımızın acil barınma ihtiyaçlarının giderilmesi ve ilave teşviklerle desteklenmesi gerekiyor” dedi.

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan konuşmasında deprem bölgesinde üretimin birkaç ay içinde normale döneceğini söyledi. Bölgede üretimi desteklemek için devletin bir takım destekler açıkladığını hatırlatan Paşahan, bölgede çalışan maaşlarına devlet tarafından ilave bir destek sağlanması talebini de ilettiklerini belirtti.