Diyarbakır'ın hazır giyim ve konfeksiyonda ihracat hedefi 50 milyon dolar

Diyarbakır Valiliği’nin koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Ticaret Borsası, Güneydoğu Tekstil Sanayi İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) ile Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 2016'da yapımına başlanan ve 2020 yılının Aralık ayında faaliyete geçen Tekstil İhtisas OSB'de bulunan 75 fabrikanın 33'ünde üretim yapılıyor.

Bin 418 dönüm alanda kurulu Tekstil İhtisas OSB'ye yatırımcı ilgisinden dolayı ilave 1336 dönümlük alan için yapılan başvuruya ilişkin çalışmalar sürüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından genişleme alanıyla Tekstil İhtisas OSB'de yaklaşık 40 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

Kentin hazır giyim ve konfeksiyonda 2021'de 4 milyon 272 bin 89 dolar olan ihracatı, yüzde 258,1 artışla geçen yıl 15 milyon 303 bin dolara yükseldi. Bu yıl da hazır giyim ve konfeksiyonda 50 milyon dolar ihracat hedefiyle üretim yapılıyor.

Diyarbakır TSO Başkanı Mehmet Kaya, kentte kurulan Tekstil İhtisas OSB'nin çok önemli olduğunu söyledi. Emeğin yoğun olduğu hazır giyim sektörünü geliştirmeyi amaçladıklarını belirten Kaya, yıl sonuna kadar fabrikaların tamamının üretime başlamasını hedeflediklerini dile getirdi.

“Diyarbakır'ı hazır giyim üssü haline getireceğiz”

Şu ana kadar kurulan fabrikalardan 2021 ve 2022'de yapılan ihracata baktıklarında istedikleri sonuçların oluşmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Mehmet Kaya, Diyarbakır’ın, ihracatta önemli bir aşamaya geldiğini ifade etti. Kentin, yılsonuna kadar açılıp hizmet verecek olan fabrikalarıyla hazır giyim sektöründe ihracat ve istihdamda önemli bir ivme kazanacağına dikkat çeken Kaya, “Bugünkü rakamlara ve artış hızına baktığımız zaman bu şekilde giderse dünyada sayılı üretim merkezlerinden biri haline dönüşebiliriz. Diyarbakır'ı hazır giyim üssü haline getireceğiz” şeklinde konuştu. Yatırımcıları Diyarbakır'a davet eden Kaya, onlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı. Kaya, “Yeter ki yatırımcılar burada üretim yapıp Türkiye'nin ve bölgenin ihracatına, istihdamına katkı koysunlar” dedi.

“Markalarımız dünyanın her tarafında olacak”

GÜNTİAD Başkanı Mehmet Dalkıran, Diyarbakır'ın tekstil, konfeksiyon ve hazır giyimde entegre bir kent haline geldiğini belirterek, tarladaki pamuktan ipliğe, iplikten boyamaya ve konfeksiyona kadar her aşamanın kentte olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da hazır giyim ve konfeksiyon alanının her geçen gün gelişen ve büyüyen bir sektör olduğunu belirten Dalkıran, buradaki hazır giyim ve konfeksiyon firmalarının yaklaşık yarısının kendi markalarıyla üretim yaptığına dikkati çekti.

Söz konusu markaların çoğunun Irak, İran ve Rusya'nın yanı sıra birçok Avrupa ülkesine ihracat yaptığını dile getiren Dalkıran, “Amacımız, Diyarbakır markalarını sadece Türkiye'de değil dünyanın her tarafında görünür kılmak. Diyarbakır'ı Türkiye'de moda ve hazır giyimin merkezi haline getirebilmek. Türkiye'de bu sektörle ilgilenen bütün yatırımcıları Diyarbakır'a davet ediyoruz” diye konuştu.

“Yılda 2.5 milyon triko üretebileceğiz”

Triko üreten bir fabrikanın yetkilisi olan Harun Kılıç da yıllarca İstanbul'da farklı firmalarda çalıştığını, daha sonra da kendi firmasını kurduğunu söyledi. Bölge teşviklerinden, genç nüfus kaynağından faydalanmak ve kendi markalarını büyütmek amacıyla kente geldiklerini belirten Kılıç, yaklaşık bir yıldır fabrikalarının üretim yaptığını kaydetti. Yarı kapasiteyle çalıştıklarını dile getiren Kılıç, üretimlerinin tümünün ihracata yönelik olduğunu ifade etti. İlk başlarda 40 olan personel sayılarının şu an 100'e yaklaştığını anlatan Kılıç, “Önceki yıl 200 bin adet üretim yaptık. Geçen yıl bu rakam 500 bine çıktı. Potansiyelimiz ve hedeflerimiz var. Tam kapasiteyle çalıştığımızda 250 personelle burası yılda 2.5 milyon triko üretebilecek. İnşallah 1.5 yıl içinde bu hedefimize ulaşırız” dedi.