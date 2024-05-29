Eroğlu Giyim, Mısır'da fabrika kurmak için anlaşma imzaladı

Anlaşma, SCZONE'un Qantara bölgesini giyim ve hazır giyim için bölgesel bir merkeze dönüştürme planının bir parçası olarak açıklandı. Tesis faaliyete geçtiğinde yaklaşık 3.000 kişiye istihdam yaratılacak.

SCZONE Başkanı Walid Cemal El-Din'e göre bölge şu ana kadar planlanan 15 yatırım projesinin altısını çekti.