Eroğlu Giyim, Mısır'da fabrika kurmak için anlaşma imzaladı
Mısır'ın Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi Genel Otoritesi (SCZONE), Eroğlu Giyim'in ülkedeki şirketi birimi ile Qantara Batı Sanayi Bölgesi'nde bir hazır giyim fabrikası kurmak için 40 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladı.
Haber Merkezi
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Anlaşma, SCZONE'un Qantara bölgesini giyim ve hazır giyim için bölgesel bir merkeze dönüştürme planının bir parçası olarak açıklandı. Tesis faaliyete geçtiğinde yaklaşık 3.000 kişiye istihdam yaratılacak.
SCZONE Başkanı Walid Cemal El-Din'e göre bölge şu ana kadar planlanan 15 yatırım projesinin altısını çekti.