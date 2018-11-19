Ev tekstilinde genç tasarımcılar ödüllendirildi

19 Kasım 2018

BURSA - Genç tasarımcıların teşvik edilerek uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek özgün tasarımların ortaya çıkarılması amacıyla düzenlenen UTİB Ev Tekstili Tasarım Yarışması'nda ilk 3'e girenler ödüllendirildi. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği tarafından Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçıları Meclisi (TİM) işbirliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen yarışma 'Göç' teması özelinde, ürün tasarımı kategorisinde düzenlendi. Toplam 205 başvurunun değerlendirildiği yarışmada, ürün tasarımı kategorisi birincilik ödülünü Re-Turn projesi ile Ezgi Vural, ikincilik ödülünü Going Back projesi ile Fatma Korkmaz, üçüncülük ödülünü ise Multiverse projesi ile Ezgi Çavuşoğlu almaya hak kazandı.

Birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye de 5 bin TL para ödülünün dağıtıldığı yarışmada, dereceye girenlere mesleki deneyim ve kariyerlerine katkı sağlamak amacıyla Heimtextil Frankfurt 2019 Fuarına Katılım, RedDot Yarışmasına Katılım, Tasarım Tescil Hakkı, Desen Tasarım Eğitimi gibi imkânlar da sağlanacak. Ayrıca her yıl olduğu gibi kazanan finalistler, Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde yurtdışında eğitim imkânına da sahip olacaklar.

Moda yaratabilecek tasarımlar

UTİB Yönetim Kurulu Üyesi ve 8. Ev Tekstili Tasarım Yarışması Komite Başkanı Aslı Türkün Karaçor, 2011 yılından bu yana düzenlenen yarışmaya toplam bin 907 başvuru yapıldığına ve bu sürede 126 kişinin ödüllendirildiğine dikkat çekti. Karaçor, şöyle konuştu: “Dereceye giren yarışmacıların birçoğunun tasarımcı olarak iş hayatına kazandırılmış olması bizim için en büyük ödül oldu. Bu çerçevede ev ve mekân tekstillerinde moda yaratabilecek tasarımların ortaya çıkmasını sağlayan, ayrıca yeni yeteneklere fırsat kapılarını aralayan ve en önemlisi sektör ile ilgili tüm kesimlerde farkındalık sağlayan “Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması”na önümüzdeki yıllarda da devam edeceğimizi buradan bir kez daha duyurmak isterim.”

“Firmalar tasarım birimine ciddi yatırımlar yapıyor”

Türkiye’nin 2017 yılında toplam 196 ülke ve bölgeye tekstil ihracatı yaptığını hatırlatan Karaçor, “Türk tekstil sektörü artık sadece pazarı çeşitlendiren değil, ürünü de çeşitlendiren bir konuma yükseldi. Bütün bu olumlu gelişmelerin altında yatan nedenlerin en önemlilerinden biri de Ar-Ge tasarım ve inovasyon kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmaların ülkemizde yaygınlaşmasıdır” diye konuştu. Karaçor, Türk mekân tekstilinin yıllık ihracatının 2,8 milyar dolar olduğunu ifade ederek, firmaların özellikle tasarım birimlerine ciddi yatırımlar yaptıklarına ve tasarladıkları ürünleri, farklı konseptler altında pazarladıklarını belirtti.