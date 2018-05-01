Form Sünger, cirosunun yüzde 25’ini ihracattan elde etmek istiyor

01 Mayıs 2018

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Boydak Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin kapasite anlamında en büyük sünger üreticileri arasındayer alan Form Sünger, mobilya ve yatak sektörlerinde hizmet veriyor. Toplam cirosunun yüzde 17’sini ihracattan elde eden firma, bu payı orta vadede yüzde 25’e çıkarmayı hedefliyor. Son yıllarda İncesu OSB’de 60 milyon lirayı geçen fabrika yatırımını devreye alan Form Sünger, önümüzdeki süreçte yeni fabrika yatırımını gündemine alabileceğini açıkladı.

Poliüretan üretiminde kapasite bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer aldıklarını, orta vadede ise Avrupa'da ilk beşi hedeflediklerini anlatan Form Sünger Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, yatırımlarının tam kapasiteye ulaşmasının ardından ek istihdamda sağlayacaklarını söyledi. Yörük, tesislerinde 430 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Tesislerinde 430 kişiyi kişiyi istihdam ettiklerini ifade eden Yörük, şöyle konuştu: “Üretimde rulo, döner, profil ve CNC gibi ileri kesim tekniklerini kullanıyoruz. Farklı tipteki süngerleri kesip, benzersiz formlar yakalayabiliyoruz ve böylece müşterilerimizin özel kesim taleplerine de kolaylıkla cevap verebiliyoruz. Profil kesim tekniğimiz ile tek tip kesimin yanında üç veya dört desenli çeşitler ortaya koyuyoruz. Ayrıca kesilen süngerlerden çıkan fire parçalarını blok süngerler haline getirip istenilen ebat ve şekilde keserek kullanıma sunmamızı sağlayan recycle ünitesinede sahibiz. Ürünlerimizin paketlenmesinde ise vakum tekniğini kullanıyoruz. Böylece fazla yer kaplamayan ürünlerimiz nakliye ve fiyat avantajıda sağlıyor.”



Sünger pazarında yüzde 20 civarında reel büyüme var

Kayseri, Türkiye'nin sünger ihtiyacının yüzde 60'a yakın bir kısmını karşılıyor. Form Sünger ise bu dilimin yüzde 30'luk pay sahibi. Mehmet Ali Yörük, sünger pazarında yüzde 20 civarında reel büyümenin olduğunu söyledi. Form Sünger'in 2017 yılındaki kar marjınınönceki yıl ile aynı, cirosunun ise artış gösterdiğini kaydeden Yörük, 2017'de sektörün 160 bin ton hammadde tüketimi gerçekleştirdiğini, bunun 48 bin tona yakın kısmını ise Form Sünger'in yaptığını vurguladı.

Otomotiv ve medikal sektörüne de üretim yapıyor

Yurt içi satışların yanı sıra ihracata yönelik adımlar attıklarını da vurgulayan Yörük, “İhracata yöneldik ve son birkaç yıldır bunu kademeli şekilde artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl ihracatımızın cirodaki payı yüzde 17 gibi bir seviyeye, 23 milyon dolar civarına çıkmayı başardık. Orta vadeli hedefimiz ise ihracatımızın payını yüzde 25 gibi bir seviyeye taşımak, buna da önümüzdeki birkaç yıl içinde ulaşacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Öte yandan firma, mevcut üretimleri olan yastık, sünger ve elyafa otomotiv ve medikal sektöründe kullanılacak özel sünger üretimini de ekledi ve farklı sektörlere yönelik katma değerli üretimlerini artırmak istiyor.