Güçteks, makine yatırımı ile üretim kapasitesini artıracak

30 Nisan 2018

İkbal FİDAN

KAYSERİ - Güçteks Mensucat, 20 yılı aşkın süredir mobilya sektörünün yan malzeme tedarikini sağlıyor. Döşemelik kumaş ağırlıklı olmak üzere yatak bazası kumaşı ve yataklarda kumaşın altına kullanılan tela imalatını gerçekleştiren firma, kumaş dokumada aylık 50 bin metre ve tela üretiminde ise aylık 200 ton kapasite ile üretim gerçekleştiriyor. Güçteks Mensucat ve Tekstil Genel Müdürü Dündar Öz, üretim kapasitesini artırmaya yönelik Ar-Ge projeleri geliştirdiklerini söyledi.

Şu anda beş ülkeye ihracat yapan ve 2018'de hedef pazarını Afrika ve Balkan ülkeleri olarak belirleyen firma, yakın vadede ihracat oranını yüzde 30'a çıkarmayı orta ve uzun vadede ise satışların en az yarısını ihraç etmeyi istiyor. İhracat pazarına 2017 yılında Arnavutluk ve İtalya'yı eklediklerini belirten Öz, "İhracatımızın üretimimizdeki payı yüzde 10, ciromuzdaki payı da yine yüzde 10 civarında gerçekleşti. Üretim kapasitemizi artırmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarımız ile büyüme rakamlarımızı da yukarı çekmeyi başaracağız. Bunun için makinelerimize ek üretim hattı açma üzerinde çalışmalarımız ağırlıklı sürüyor. Şu anda yeni ürün eklemek yerine mevcuttaki ürünlerimizin katma değerini arttırmayı planlıyoruz. Makine yatırımlarımızın artması üretim kapasitemizin 2 ila 3 kat artırmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Güçteks Mensucat ve Tekstil Anonim Tic. Ltd. Şti., 2017 yılında ürün ambalajı makine sistemi kurarak, üretimini yaptığı ürünlerin ambalaj malzemesini de kendi bünyesinde üretmeye başladı.

"2018 yılında büyüme kaçınılmaz olacak"

İç pazarda yaklaşık 200 civarı müşterisi bulunan firma, ürünlerinin katma değerini arttırarak genel satış oranlarında da ciddi bir yükseliş yakalamak istiyor. İç pazarda genellikle mobilya ve yatak malzeme toptancıları başta olmak üzere bir çok kurumsal firmaya hizmet verdiklerini kaydeden Dündar Öz, 2018 yılını yeni makine yatırımları ile sürdüreceklerini ve üretim kapasitesini artıma hedefi ile çalışacaklarını belirtti ve firmaları özeli dışında genel olarak sektörü de değerlendirdi. Öz, "Sektörümüzde üretim yapmak oldukça zevkli fakat kalifiye eleman sıkıntısı her tekstil firması gibi bizimde en büyük sıkıntımız. 2018 yılında mobilya ve yatak sektörünün kur dalgalanmalarını hariç tutacak olursak ciddi ivme ile büyüyeceği kanaatindeyim. Ülke ekonomisinin büyümesi ile birlikte toplam arzın ve yapılacak satışların da büyümesi muhtemel olduğundan dolayı sektörde 2018 yılında büyüme kaçınılmaz olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.