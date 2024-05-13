Güneşten aldığı enerjiyle kapasitesini yüzde 100 artıracak

Başak Nur GÖKÇAM

Cottonbox, Denizli’deki yeni yatırımıyla üretimdeki hızını ve gücünü artıracak. 10 milyon dolara yakın yatırımı ile 14 bin metrekare alanda kurduğu yeni fabrikasını hayata geçiren şirket, yeni tesisi ile adet bazlı üretim kapasitesini 1 yılın sonunda yüzde 100 artırmayı hedefliyor. Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde ‘Yeşil Bina’ olarak tasarlanan yeni fabrika ile Avrupa standartlarına uygun üretim yapan Cottonbox, ayrıca yakın zamanda çatı GES yatırımı gerçekleştirirken, yağmur sularının ve depoda biriken gri suların geri dönüşümünü de sağlamış olacak.

Yenilenebilir enerji yatırımıyla tüm enerji ihtiyacını güneşten sağlayacaklarının bilgisini veren Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “2023 yılında yurt içinde yüzde 35, ihracatta yüzde 15 büyüme gerçekleştirdik. 2024 yılında yüzde 25 reel büyüme ile 750 milyon TL ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. 61 ülkeye kendi markamız ile ihracat gerçekleştirerek, geleceğe yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

600 bin dolarlık GES yatırımı Dünya genelinde yaşanan enerji krizinin birçok sektörü küresel düzeyde etkilemeye devam ettiğini belirten Turgut, “Bununla birlikte üretim maliyetlerinde yaşanan artışa karşı önlem almak, iklim krizinin etkilerini minimum düzeye indirmek ve daha temiz enerji kullanımı amacıyla şirketler alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor. Çevreci bir marka olarak üretimden tasarıma kadar tüm süreçlerimizde sürdürülebilirliği odağımıza aldık. Yeşil Bina olarak hayata geçirdiğimiz yeni fabrikamızla Avrupa standartlarında üretim yapmaya başladık. Sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde yağmur sularının ve depoda biriken gri suların geri dönüşümünü sağlarken, yaklaşık 600 bin dolar yatırımla hayata geçireceğimiz GES yatırımımızla enerji ihtiyacımızı yüzde yüz karşılayacağız. Böylelikle farikamızda tüketeceğimiz enerjiyi yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek karbon ayak izini en aza indirme ve ‘Yeşil Bina’ kimliğimizi daha da güçlendirme şansı bulacağız” diye konuştu.

12 desenli ‘Yapay Zekâ’ koleksiyonu

Cottonbox, yapay zeka ile tasarladığı ve 12 farklı desenin yer aldığı ‘Yapay Zeka’ nevresim koleksiyonu özelinde NFT hazırladı. Marka, müşteri portföyünü genişletmenin yanı sıra, yeni dünyaya entegre olmayı ve genç hedef kitle ile daha güçlü bağ kurmayı hedefliyor. Koleksiyona ilişkin bilgi veren Turgut, “Rekabetin yoğun olduğu bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket olarak, dijitalleşmeye yönelik yaptığımız çalışmalarımızla yenilikçi kimliğimizi güçlendirmeyi, katma değer yaratmayı, verimliliğimizi ve rekabet hızımızı artırmayı hedefliyoruz. Sektörde ilk yapay zekâ koleksiyonunu yaparak NFT çıkardık. Önümüzdeki süreçlerde yapay zekanın tüketicilere yönelik

dijital temas ve deneyim aracına dönüşeceğine inanıyoruz” ifadelerinde bulundu.

'Müşteri profilimiz vize alamıyor'

Tekstil sektörü için fuarların önemine vurgu yapan Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, “Orta Doğu, Orta Asya ve Rusya’dan gelecek misafirlere vize vermeyen bir Almanya’ya fuar yapmaya gidiyoruz ama Almanya, bizim müşteri profilimize vize vermiyor. En önemli buluşma noktalarından İstanbul Havalimanı etrafındaki arazinin, fuar alanı olabileceğini düşünüyor ve bunun, sene sonu ihracat rakamlarında milyar dolarlara tekabül edecek karşılık bulacağına inanıyoruz” önerisinde bulundu.