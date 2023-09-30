Hazır giyim ve konfeksiyonda 40 milyar dolarlık ihracat hedefi

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (İHKİB) Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın bu yıl 31'incisi düzenlendi.

Ödül töreninde konuşan TİM ve İHKİB Başkanı Gültepe, 2022’de 21 milyar dolar olan hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını 40 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gültepe, hazır giyim sektörünün Türkiye’de kalkınmanın ve ihracatın öncülüğünü üstlendiğini vurguladı.

Yılda 21 dolar ihracat

Türkiye'nin moda endüstrisinde küresel bir oyuncu olduğunu belirten Gültepe, "Dünyanın altıncı, Avrupa Birliği’nin üçüncü büyük tedarikçisiyiz. Yıllık 21 milyar dolarlık ihracat yapıyor, ülkemize net 19 milyar dolar döviz kazandırıyoruz. Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını 40 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Gültepe, şunları kaydetti: "Moda markalarımızın 100’ü aşkın ülkede iki binden fazla mağazası bulunuyor. Gittikleri ülkede pazar lideri olan hazır giyim markalarımız var. Bu başarının arkasında büyük bir emek, özveri, akıl, fikir ve ‘geleceği dünden kurgulama’ vizyonu yatıyor. İHKİB, işte bu vizyonla 31 yıl önce KOZA Genç Moda Tasarımcıları Yarışması’nı sektörümüze ve ülkemize kazandırdı."