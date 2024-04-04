Hazır giyimciler yıl sonunda toparlanma bekliyor

Özlem SARSIN

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 2023 Mali Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Birlik’in 2024 yılı tahmini bütçesi 52 milyon 950 bin lira olarak açıklandı.

Toplantıda bir konuşma yapan EHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, geçen yılın tüm dünyada yaşanan ekonomik daralma ve Türk ekonomisindeki kırılganlıklardan dolayı Türk ihracatçısı için zor bir yıl olduğunu söyledi. Sertbaş ayrıca yurt içinde finansmana erişim sıkıntısı, işçilik/enerji maliyetlerindeki artışlar, yüksek enflasyonun henüz kontrol altına alınamamış olması gibi nedenlerden dolayı 2024’ün de kolay bir yıl olmayacağını ifade etti.

Sertbaş, “Türkiye geneli hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına bakıldığında işçilik/enerji maliyetlerindeki artışlar, Avrupa’daki durgunluk, Rusya-Ukrayna savaşının yaratığı belirsizliklerden dolayı önceki yıla göre yüzde 9 azalarak 19,2 milyar dolar olarak ihracat gerçekleştiğini belirten Sertbaş, “Bu ihracat tutarı ile sektörümüz 2023 yılında 19,2 milyar dolarlık ihracat değeri ve genel ihracat içindeki yüzde 8,7’lik payıyla; otomotiv sektörü ve kimyevi maddeler sektörünün ardından en fazla katkı yapan 3. sektör olmayı başardığımızı söyleyebilirim. Bölgemizin 2023 yılı konfeksiyon ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 azalarak 1,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı sektörümüz için zor bir yıl oldu. 2023’ten devam eden problemlerle yeni yıla başladık, yüksek enflasyonun henüz kontrol altına alınamamış olması, dış talepte bir artış olmaması 2024’ün de kolay bir yıl olmayacağını gösteriyor. Bunun yanı sıra sektörde yaşanan sorunlar üretimi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. İçerde yüksek enflasyondan dolayı maliyetlerimiz artıyor, kapasite kullanım oranımız yüzde 84’lerden yüzde yüzde 76,4 seviyelerine gerilemiş durumda” dedi.

“2024’ün ilk 6 ayını kaybettik”

Tüm bu gelişmeler ve kararlar ışığında sektörün 2024 yılının ilk 6 ayını kaybettiğini ifade eden Sertbaş, “ Yılın tamamını kaybetmeyi hiçbirimiz göze alamayız. Ana ihraç pazarımız Avrupa yılın ikinci yarısında ekonomik toparlanma yaşayacaktır diye umuyoruz, bu noktada biz de sipariş için hazır olmalıyız.

Tasarım gücümüz, esnek yapımızla kaybettiğimiz müşterileri geri kazanmalıyız. İçerdeki maliyet kaynaklı sorunları çözebilirsek, ihracatçı biraz rahatlarsa eski parlak dönemlerimize döneceğimize inancım tam. Sonuç olarak, sektörümüzün geleceği için umutlu olmalıyız. Birlik içinde, sorunlara çözüm bulabilir ve sektörümüzü daha güçlü bir konuma taşıyabiliriz. Hep birlikte, 2024’ü başarıyla tamamlayacağımıza inancım tamdır” diye konuştu.

2023 yılı ekim ayında iplik, kumaş, hazır giyim ürünlerinin ithalatına getirilen yüzde 10’luk ilave gümrük vergisi kararının hazır giyim ihracatçıları için durumu daha da zorlaştırdığını ve bu zorlukların 2024’ün ilk yarısında da işleri olumsuz etkileyeceğini tahmin ettiklerini vurgulayan Sertbaş, sektörde işler yolunda gitmesi halinde toparlanmanın yılın son çeyreğinde olmasını beklediklerini kaydetti.