“HOMETEX 2023 yanlış tarihte yapıldı”

Kenan SERTALP

Elvin Tekstil Genel Müdürü Murat Canik, HOMETEX’in düzenlendiği zamanın doğru olmadığını söyledi. Benzer sektörlerin fuarlarının arka arkaya yapılmasını eleştiren Canik, “Bizim firmamız daha çok G20 ülkelerine ürün satan ve o profile hitap eden ürünler geliştirmeye çalışan bir profile sahip.

Fakat bu bölgelerden gelen ziyaretçi sayısı oldukça az. Fuarın ihracata katkısı olacağı şüphesiz fakat fuarın tarihi kesinlikle büyük bir sorun teşkil ediyor. Bu tür bir fuarın muhakkak eylül ayı içerisinde olması gerekiyor” dedi.

HOMETEX uluslararası statüsünü kaybediyor

Hem müşteri profiliyle hem de firmaların gözünde fuarın uluslararası statüsünü kaybetmeye başladığını belirten Murat Canik, organizasyonun bölgesel bir fuara dönüşmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi. Fuara olan ilginin de zayıfladığının altını çizen Canik şunları söyledi: “HOMETEX maalesef daha çok bölgesel bir fuar haline dönüşüyor. Fuara katılımlar daha çok Türkiye ve çevre ülkelerden gerçekleşiyor. Müşteri profilleri genellikle Rus, Ortadoğu ve Güney Avrupa'nın belli bölgelerinden oluyor.

Dünyaya hitap etmesi beklenen bu tür bir uluslararası fuarın hedeflenen genişlikte müşteri potansiyeline hitap edememesi noktasında birçok farklı etken olabilir. Fuar ziyaretçi profili anlamında sayı olarak belki fena değil ama ziyaretçi niteliği olarak bizim beklediğimiz düzeyin biraz altında.”

Yükselen maliyetler üreticiyi yok ediyor

Tekstil sektöründe sanayicinin beklentilerini değerlendiren Murat Canik, Türkiye’de bazı kalıpların değişmesi gerektiğine işaret etti. Tekstil üreticilerinin verdiği mücadelenin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Canik, “Günümüz ekonomik konjonktüründe yükselen maliyetler pek çok üreticiyi de ne yazık ki yok etti’’ dedi.

Murat Canik sürdürülebilir teknolojileri yüksek sesle konuşmanın çok önemli olduğunu söyledi. Canik sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Özellikle nanoteknoloji, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm tekstil sektörünün ana gündem maddeleri içerisinde olmalıdır.

Firma olarak uzun yıllardır bu konuda hep bir şeyler anlatmaya çalıştık, malum dünya susuzlukla mücadele ediyor. Sistem bugün olduğu gibi devam ederse çölleşeceğiz, kuraklık dört bir yanı saracak. Malum tekstil en çok su harcayan sektör. Biz firma olarak ürünlerin çoğunu geri dönüşümlü ipliklerden ve ham maddelerden üretiyoruz.”