HOMETEX ev tekstili sektörüne can suyu oldu

Sercan SELÇUK

Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki Küresel Fuar Acentesi (KFA) organizasyonu ile düzenlenen HOMETEX, binlerce yerli ve yabancı firmayı bir araya getirdi. Sektörün kalbinin attığı fuarda yurt dışından katılan iş profesyonellerinin sayısı geçen yıla oranla yüzde 80 artış gösterdi.

Dünya HOMETEX 2023’e hayran kaldı

Ev tekstili sektöründe dünyanın lider tekstil firmalarını ağırlayan, Avrupa, ABD, Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük tekstil buluşması HOMETEX 2023’te üretici firmalar ürünlerini kendi yorumlarıyla harmanlayarak trend alanlarında ziyaretçilerin beğenisine sundu. Yüzlerce yerli ve yabancı markanın yer aldığı HOMETEX kapsamında gerçekleştirilen alım heyetleri firmalara yeni iş birlikleri imkânı oluşturdu.

Ev tekstili sektörü HOMETEX Fuarı ile taçlandırıldı

HOMETEX 2023’ün Türkiye ekonomisine ve ihracatta geri dönüşlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Moral Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Moral ‘’HOMETEX fuarı dünyada ev tekstil sektörü için çok önemli bir organizasyon. Türk ev tekstili sektörü olarak da zaten katma değerli üretim gerçekleştiren bir sektörüz. Türk ihracatına da çok önemli katkıları olan bu sektörün HOMETEX gibi organizasyonlarla taçlandırılması hepimizi çok memnun ediyor’’ dedi.

Ev tekstili sektörünün ihracatta aslan payına sahip olduğunun altını çizen Hasan Moral şunları söyledi: ‘Ev tekstil sektörü Türk ihracatına da çok önemli katkıları olan ve çok büyük potansiyeli olan bir habitat. Yıllık 4-5 milyar dolarlık bir hacim potansiyeli söz konusu. Dünya ölçeğinde büyük ve derin ekonomik kriz olmasına rağmen ev tekstil sektörü özellikle pandemi döneminde iyi bir performans sergiledi. Biz de firma olarak, sektör olarak elinizden geldiğince koymaya çalışıyoruz. Bu tür uluslararası fuar organizasyonları birçok farklı ülkeden insanlarla buluşmak için bir merkez konumu taşıdığı için önemsiyoruz. Sektörün önemli oyuncuları burada ziyarete geliyorlar bu bizim açımızdan çok kıymetli. Genel olarak potansiyeli olan umut vadeden bir fuarı alnımızın akıyla geride bıraktık.’’

HOMETEX ev tekstili sektörünün ‘olmazsa olmazı’ konumunda

HOMETEX 2023’ü gerek katılımcılar gerek ziyaretçiler tarafından bugüne kadar ev tekstili sektörüne yönelik yapılmış en başarılı organizasyon olarak nitelendirilen Marsteks Genel Müdürü Ayhan Yılmaz ‘’Uluslararası bir tekstil şöleni olarak nitelendirdiğim HOMETEX, sektörün olmazsa olmaz organizasyonlarının başında geldiğini ispatladı. Bu yıl yepyeni bir vizyonla kurgulanan fuarın yerli ve yabancı ziyaretçilerin büyük ilgisini çekmesi bizleri de sektör ve ülkemiz adına olumlu etkiledi.’’ ifadelerini kullandı.

Yılmaz, fuarın hem dış pazarda hem iç piyasada hareketlilik sağladığını vurgulayarak ‘’Söz konusu tekstil olunca HOMETEX dünyanın zirvesinde yer alıyor. Her sene trendler ve desenler değişiyor. Bu fuar organizasyonları sayesinde dünyanın trendleri belirleniyor. Sektörde desenler değişiyor, kullanılan materyaller değişiyor biz de bu fuarda daha doğal olan doğaya daha az zararlı ürünlerimizi ön plana çıkmaya çalışıyoruz. Dış piyasadan katılımın çok olduğu bu fuarda iç piyasadaki müşterilerimizden de talep oldukça fazla. İnsanların üründen beklentileri ve istedikleri şeyler de farklılaştığı için ona göre bir ürün gamıyla fuara hazırlanmak gerekiyor.’’ dedi.

HOMETEX adına yakışır bir organizasyon gerçekleştirdi

Perden Firma Yetkilisi Mehmet Gültekin, HOMETEX 2023’ün adına yakışır bir organizasyon gerçekleştirdiğini vurguladı. Gültekin, Türk ev tekstili sektörü olarak gerçekleştirilen bu büyük uluslararası organizasyonun altından başarıyla kalkıldığını belirterek şunları söyledi:

‘’İthalatçı ve ihracatçılar, üreticiler, perakendeciler, toptancılar, zincir mağazalar, tasarımcılar, iç mimarlar, dekoratörler, otel, konaklama ve hastane sektörlerinin karar mekanizması olan dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler, global pazarda ön plana çıkan Türkiye ev tekstili sektörünün kalitesini net bir şekilde görmüş oldu. Geniş ürün gamı, hızlı teslimat ve çözümleriyle HOMETEX 2023 adına yakışır bir organizasyon gerçekleştirdi’’

Perden Firma Yetkilisi Mehmet Gültekin HOMETEX’e ilişkin değerlendirmesinde ‘’Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere çok sayıda ülkeden potansiyel alıcıların yer aldığı fuar sektörün ihracatına da önemli bir katkı sağladı. Fuarda ayrıca dünyaca ünlü tasarımcılar, alanında uzman isimler fuara özel trend sunumları gerçekleştirirken, farklı temalarla düzenlenen seminerlerde önemli isimler ziyaretçilerle bir araya geldi. Fuar boyunca gerçekleştirilen oturumlarda, ev tekstilindeki dönüşümden sektördeki yenilikçi yaklaşımlara, ev tekstilinde markalaşmadan katma değerli üretim yolculuğuna kadar birçok başlık ele alındı.’’ ifadelerini kullandı.