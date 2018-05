Homevs, sürdürülebilir büyüme için ihracatını artırmak istiyor

01 Mayıs 2018

İkbal FİDAN

KAYSERİ - Teknoloji ve üretim kapasitesi ile Kayseri’de örnek gösterilen EVS Grup Bünyesinde faaliyet yürüten Homevs, hızlı ve kontrolü bir büyüme yakalayarak sektörün önemli firmaları arasında yer edinmek istiyor. Yılda 60 milyon dolarlık ihracat gücüne ulaşan yatak sektöründe en önemli pazarlar Avrupa ve Ortadoğu Ülkelerinden oluşuyor. Homevs ise dış pazarda Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere Arap Emirlikleri, Dubai, Katar, Ürdün, İran ve Irak ile çalışıyor. Firmanın ihracatı, üretiminin yüzde 40’ını oluşturuyor ve orta vadeli dış pazar hedefi Amerika Birleşik Devletleri, Etiyopya, Güney Kore, Hindistan, Japonya, Kenya ve Meksika 'dan oluşuyor.

Homevs Genel Müdürü Koray Dönmez, yakın vadede potansiyel taşıyan pazarlara yönelmeyi, orta vadede ise sahada en etkili ve verimli adımlar ile hedeflerin tutturulması yönünde planları olduğunu söyledi. Şirket hedeflerini iki gruba ayıran Homevs, öncelikle girişim hedefleri, yapılacak veya denenecek yeni şeyler üzerine yoğunlaşıyor. İkinci olarak ise sürdürülebilir büyümeyi yakalamak istiyor. Natürel özelliklere sahip; at saçı, deve yünü, kaşmir , coco , lateks , pamuk , keten , viskon ve yün gibi öğelerden oluşan hammaddelerle üretilen Homevs; CNL kesim hyper soft sünger yatakları ve visko sünger ürünleri ile de insan sağlığı ön planda tutuyor. Kanserojen olmayan ham maddeler, gerekli testlerden geçirilerek üretime alınıyor. Firmanın özelikle çok sattığı ürün grubunda ise at saçı yatakları ve pamuk ürünler geliyor. Homevs Genel Müdürü Koray Dönmez, makine parkının en önemli bölümünü üretime özel olarak tasarladıklarını ve otomatik yatak üretim hattına sahip olduklarını söyledi. Dönmez, “Hattımız operatör sayısını ciddi oranda azalttı ve her prosesteki çalışanın verimini artırıyor. Artan rekabet ve müşteri istekleri sebebiyle yatak sektörünün çeşitliliği arttı. Bu da esnek üretim metotlarını kaçınılmaz yapıyor. Günlük yatak kapasitemiz ürün prosesine göre değişiklik göstermekle birlikte tesisimiz bin adet yatak kapasitesine sahip” dedi. Ar-Ge faaliyetleri konusunda da bilgiler veren Dönmez, “Her türlü tasarım ve geliştirme faaliyetlerinde, ilk adım olarak öncelikle müşteri talepleri ve sektörel gelişmelerin yakın takipçiyiz. Ürün yelpazesine eklemeler yapılması veya var olan bir ürünün geliştirilmesi, ürün tasarımında farklılıklar yaratılması amacıyla tüm ihtiyaçların tespiti yapıyoruz. Ar-Ge çalışmaları içerisinde mevcut makine ekipmanlarımızın malzeme kalite ve iyileştirilmesi de önemli yer tutuyor. Modern ve yenilikçi tüm detay ve ana unsurları da araştırıyoruz ve ilgili birimlere bilgi aktararak yeni ürünler ortaya çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“2018 yılı bizim için yeni bir atılımın başlangıcı oldu”

Firmanın ürün skalasında orta ve üst grup natürel içerikli 32 modeli bulunuyor, yeni kumaş ve torba yay grubundan ise tasarım aşamasında olan 7 ürünü mevcut. Yeni sezonda bu ürünlerin piyasada yeni bir trend ve heyecan yaratacağına inandıklarını kaydeden Dönmez, üretim alanında ise kısa vadede mevcut ürünlerin geliştirilmesini, uzun vadede ise modüler mobilya ve soft grup için gerekli fizibilite çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Frimanın yurt içinde geneli büyükşehirlerde olmak üzere münhasır mağaza ve corner olan 180 bayii bulunuyor. iç Pazar hedeflerini açıklayan Dönmez, “2018 yılında güçlü bir büyüme içi ivme kazanmaya çalışıyoruz. Büyüme hedeflerimiz doğrultusunda; üretim yatırımlarımız hızla devam ediyor. Markalaşmanın öneminin farkındayız ve çalışmalarımızı Türkiye ve dünya markası olma hedefiyle yapıyoruz. 2018 yılı bizim için yeni bir atılımın başlangıcı oldu. Yenilenen ve trendlere uygun olan ürün portföyümüz, mağaza konseptlerimiz, satış sonrası hizmetlerimiz ve önümüzdeki günlerde yapacağımız yeniliklerle önümüzdeki günlerde de de yatak sektöründe adımızdan söz ettirmeye devam edeceğiz. Yeni mağaza dizayn ve konseptlerimizle beraber, güçlü büyüme hedeflerimiz doğrultusunda yeni bayilikler vermeye ve mağazalar açmaya devam edeceğiz. Mağazalarımızın bulunduğu coğrafi ve kültürel yapı, insan alışkanlıkları ve tüketimler portföy analizlerimizde önemli yer tutuyor. Analizlerin doğru yapılması ve mağazalardaki satış temsilcilerinin gerekli eğitimler ile donatılması satışlarımızı doğrudan etkiliyor. Bunların farkında olduğumuz için hedefimizi kalite ve konforu her kesimden insan ile buluşturmak üzerine şekillendirdik” sözlerini kaydetti.

“Baza hattı projemizi gerçekleştirmiş durumdayız”

2017 yılında makine parkına yaptıkları revizyon ve iyileştirmelerin çok faydalı olduğunu kaydeden Dönmez, baza konveyör hatları ile baza ve başlık imalatını da bünyelerinde yapmaya başladıklarını kaydetti. Dönmez, “Bünyemizde başlattığımız baza üretimi ile kalite ve temin konusunda çok fazla katkı sağladık. Bu durumun oluşturduğu bayii ve müşteri memnuniyeti bizim için en önemli getiri oldu. 2018 yılının ilk çeyrekte baza hattı projemizi gerçekleştirmiş durumdayız ve ikinci çeyrekte torba yay imalatı, roolpack sistem ve yatak press hattı projelerimiz için hazırlıklarımız devam ediyor. Dışa bağımlılığı minimuma indirip kendi bünyemizde hızlı çözümler ile kaliteli hizmet sunmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Sektöre yönelik değerlendirmelerde de bulunan Dönmez şunları söyledi: “Sektörün en önemli sorunu ham madde fiyatlarındaki yükselişler. Bu yükseliş istihdamın daralmasına, maliyetlerin artmasına neden oldu. Başta sünger olmak üzere tel, sunta, kumaş ve benzeri ürünler son dönemde yüzde 40 ila 85 artış gösterdi. Bunların yanı sıra kayıt dışı ekonomi, haksız rekabet, Ar-Ge ve tasarımda eksiklikler, uluslar arası tanıtımın yeterince yapılamaması ve yatak sektörünün mobilya tamamlayıcı unsuru olmaktan çıkarılamaması ise diğer sorunlardan birkaçı. Böylesine büyük bir sektörün inovatif ürünlerini ülkemizde ve dünya genelinde doğru tanıtımlar ile ifade edebilmesi , beklentilerin olumlu yönde eğilimini sağlayacak inancındayım. Küresel pazarda sektörün mevcut durumu ve eğilimleri ile öne çıkan dinamiklerini değerlendirebilmek için doğru analizler yapmak zorundayız.”