İhracat yaptığı ülke sayısını 103’e çıkaran Boyteks yeni pazarlara odaklandı

30 Nisan 2018

Mobilya ve yatak sanayiinde 100’den fazla inovatif ürün üreten Boyteks, Türkiye’nin markalı ürün ihraç eden firmaları arasında ilk 10’da yer alıyor. İhracat yaptığı ülke sayısını 2017 yılında 103’e çıkaran firma, katma değerli ürün grupları ile pazar payını artırmayı hedefliyor. 2017’de yaklaşık 140 milyon dolarlık ihracat yaptıklarına dikkat çeken Boyteks Kurumsal İletişim ve Marka Koordinatörü Aydın Aydın, “Bilim alanında gelişen olgular ve üretilen yenilikleri yakından takip ederek, kumaşa bunları nasıl en etkin şekilde uyarlayabileceğimize odaklanıyoruz” dedi.

Kayseri’de 2002 yılında kurulan Boyteks, 2003’te Bursa’da kurulan döşemelik kumaş işletmesi ve 2011’de kurulan halı işletmesi ile endüstriyel tekstilde global markalar arasında yer alıyor. Ürettikleri yatak kumaşı, döşemelik kumaş ve halıda küresel pazarın sürekli büyüdüğünü belirten Aydın Aydın, “Boyteks markası, yatak kumaşında küresel anlamda yüzde 10’a yakın pazar payına sahip. Döşemelik grubumuz yine global ölçekte ilk 10 marka arasında. Halıda da bu başarıyı yakalamak istiyoruz. Rekabeti, fiyat odaklı olmaktan çok sosyal sorumluluğu olan bir firma olarak insan faydasına temellendirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“İhracatı ve ciroyu yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz”

Kayseri’de son dört yıldır ihracat şampiyonu olduklarını ifade eden Aydın Aydın, “Bu yıl ihracatı ve ciroyu yüzde 10’un üzerinde artırmayı hedefliyoruz. Bu amacı da kilogram başına katma değeri üst seviyelerde tutarak gerçekleştirmek istiyoruz. Şu an ihracat birim kilogram fiyatımız Türkiye ortalamasının yaklaşık üç katından daha fazla. Bizler Ar-Ge ve inovasyonun gücü ile bu oranı daha da yukarı taşımak istiyoruz” ifadelerini kaydetti.

Üreticilerin ürünlerine değer kattıklarını ve onlar için ürünlerini farklılaştırabilecekleri bir fırsat sunduklarını kaydeden Aydın, “Ürettiğimiz tekstil ürünlerinde kalite ve estetik kaygılarından ödün vermeden, son tüketicilerin de hayatlarına dokunmayı ilke edindik. Bu bağlamda kullanıcılar için gerek sağlık gerekse hayatı kolaylaştırmak adına ürettiğimiz ürünlerimizle endüstriyel tekstile bakış açısını bu yönde değiştiriyoruz” dedi.

“İnovatif ürünlerimizi Çin’e de ihraç ediyoruz”

Bazı ülkelerin, kendi üreticilerini desteklemek adına ithal tekstil ürünlerine gereğinden fazla vergi oranları uyguladıklarına dikkat çeken Aydın Aydın, “Bu sebeple birçok üretici firma, bu ülkelere yönelik pazarlama faaliyetlerine sıcak bakmıyor. Boyteks olarak, sadece markamıza özel inovatif ürünlerimizle bu pazarlarda farklılaşıyor ve tercih sebebi oluyoruz. Hatta birçok üründe uygun fiyatlarıyla küresel pazardaki rekabeti zorlayan Çin’e bile inovatif ürünlerimizi ihraç ederek, farklılığımızı ortaya koyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu yılın favori pazarları; Afrika ve Güney Amerika”

Sürekli yeni pazar arayışında olduklarının altını çizen Aydın, “Alanında uzmanlaşmış bölge yöneticisi arkadaşlarımızla bölgelerdeki en küçük ülkelere dahi odaklanabiliyor ve haritada bile bir nokta olarak görünen, ismini belki çoğumuzun duymadığı ülkelere satışlarımızı gerçekleştirmeye çalışıyoruz” ifadelerinde bulundu. Ülke olarak kilogram başına düşen ihracat birim fiyatlarının kısa vadede 2.5 ila 3 dolar, orta vadede ise 4.5 ila 5 dolar seviyelerine çıkarılması gerektiğine işaret eden Aydın Aydın, “Katma değerli ürünler üretmek ve ihraç etmek zorundayız. Bunu yapabildiğimiz takdirde telaff uz edilen rakamlara ulaşmak hayal olmayacaktır. Afrika ülkeleri ve Güney Amerika ülkelerinin 2018 yılında favori pazarlar olacağını düşünüyorum. Hazır giyim ve tekstil ürünleri ülkemiz için hâlâ çok önemli. Bunun yanında teknoloji ve yazılıma da ülke olarak odaklanmamız gerekiyor” görüşlerini ifade etti.