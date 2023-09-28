İhracatımızın en güçlü kolonlarından biri: Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü

Bu sektörlerin liderliği, ülkenin ekonomik başarısında belirleyici bir faktör haline geldi. Sektör bugün Türkiye’nin 250 milyar doların üzerinde ihracat yapabilmesinde de çok önemli bir rol oynamıştır. Uzun yıllar boyunca Türkiye ekonomisinin ve dış ticaretinin yıldızı olan konfeksiyon ve hazır giyim sektörü önümüzdeki dönemde de yıldızı olmaya devam edecektir.

Günümüzde, hazır giyim ürünlerini yaklaşık 220 ülke ve bölgeye ihraç ediyoruz. Dünya genelinde altıncı sırada ve Avrupa Birliği içinde üçüncü büyük tedarikçi konumundayız. Ülkemizin moda markalarının dünya genelinde 100'den fazla ülkede 2000'den fazla mağazası bulunmaktadır. Hazır giyim, Türkiye'nin geçmişini şekillendiren önemli bir sektördür ve gelecekte de bu güçlü varlığını devam ettirecektir.

Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Türk tekstil sektörüyle yarattığı sinerji ve entegre üretim yapısının sağladığı avantajla dünya piyasalarında önde gelen ülkelerden biri konumundadır. Sunduğu geniş ürün yelpazesi ile gündelik giyimden özel tasarım ürünlere kadar her türlü talebi en kısa sürede karşılayabilecek eşsiz bir kapasiteye sahiptir.

Nitelikli çalışanları, kalite anlayışı, dünya pazarlarında farklı müşteri gruplarına hitap etme yeteneği, kısa termin süreleriyle konfeksiyon ve hazır giyim sektörü ülkemiz ihracatı açısından büyük önem taşımaktadır. Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 2021 yılında 20 milyar 250 milyon dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladı.

2022 yılında bu rakam 21 milyar 205 milyon dolara yükseldi ve 2023 yılının ilk 6 ayında ise 10 milyar 632 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu, sektörün hızla büyüdüğünün ve uluslararası arenada giderek daha fazla talep gördüğünün bir göstergesidir.

Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, dünya genelinde birçok ülkeye ihracat yapmaktadır. 2022 yılında en fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeye baktığımızda ise Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Fransa yer almaktadır. Bu ülkeler, Türk hazır giyim ve konfeksiyon ürünlerini tercih ederek Türkiye’nin dünya pazarlarındaki gücünü ortaya koymaktadır. Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe parlayan yıldızlardan biri de Adana’dır.

Adana hazır giyim ve konfeksiyon sektörü dünyanın öne çıkan önemli markalarından bir çoğuyla çalışarak 2022 yılında 140 milyon dolara yakın ihracat gerçekleştirmiştir. 2023 yılının ilk 7 ayında ise Adana ihracatı 80 milyon doları aşmıştır. Adana’nın hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 2022 yılında en fazla ihracat yaptığı ilk 5 ülke ise İspanya, Hollanda, Fransa, Almanya ve Suriye’dir.

Adana, bu ülkelerle başarılı ticaret ilişkileri kurarak sektördeki yerini sağlamlaştırmıştır. Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, ihracat potansiyeliyle sadece ulusal ekonomiye katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda dünya pazarlarında da önemli bir rol oynamaktadır. İhracat performansı ve bölgesel başarılar, Türkiye’nin bu sektördeki büyüme potansiyelini gözler önüne sermektedir.

Gelecekte, sürdürülebilirlik ve etik üretim ilkelerine daha fazla odaklanarak bu başarıların sürdürülmesi mümkün olacaktır. Türkiye, tekstil hazır giyim sektörleri özelinde, elyaftan ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan hazır giyime hatta mağazacılığa kadar tedarik zincirinin tüm halkalarında önemli bir oyuncu konumuna gelmiştir.

Sahip olduğu bu entegre üretim yapısının sağladığı avantajla müşteri talep ve beklentilerini en hızlı ve kaliteli şekilde karşılayabilmektedir. Sayıları giderek artan hazır giyim markaları, tasarımı ve müşteriyi öne alan stratejik yaklaşımıyla Türkiye, dünyada öne çıkan ülkeler arasında yer almakta, önümüzdeki süreçte modayı takip eden değil modaya yön verebilen bir ülke konumuna gelebilmeyi hedeflemektedir. Hiç şüphesiz ki önümüzdeki, süreçte Türk hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, global anlamdaki sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak dünya modasının vazgeçilmez bir parçası olarak daha fazla öne çıkacaktır.