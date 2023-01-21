İthal sentetik deriye soruşturma

Buna göre; Kuzey Makedonya menşeli "Yalnız, poliüretanla kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli suni ve sentetik liflerden metrekare ağırlığı 150 gramı geçen dokunmamış mensucat" ve "Yalnız, dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan, metrekare ağırlığı 150 gramı geçen deri taklitleri" ithalatında önlemlerin etkisiz kalmasına karşı soruşturma açıldı.

Tebliğ çerçevesinde söz konusu ürünlerin Çin menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarında teminata bağlanmasına karar verildi.