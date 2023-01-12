Kiğılı ilk Metaverse mağazasını açtı

Türkiye’nin ilk giyilebilir NFT giyim ürünlerini mayıs ayında holografik defileyle tanıtan ve 2022/23 Sonbahar-Kış koleksiyonu tanıtımını da ilk kez gerçek dünya ve meta evrenin birleştirildiği bir defileyle gerçekleştiren Kiğılı, Web3 teknolojilerine yönelik yatırımları kapsamında Metaverse mağazasının açılışını yaptı.

Mağaza sayesinde Kiğılı müşterileri, AR ile artırılmış alışveriş deneyimi yaşayarak; istedikleri ürünlere evlerinin konforunda ulaşabilecek. Müşteriler yakın zamanda fiziksel mağazadaymış gibi ürünleri üzerlerinde deneyebilecek ve Kiğılı Metaverse mağazası avatarların bir araya gelerek, etkileşimde bulunabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri bir ortam da sunacak.

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Çevrimiçi ve çevrimdışı yaşam arasındaki sınırlar hızla azalmaya devam ederken, müşterilerimizin bizimle başka kanallar üzerinden de etkileşime geçme arayışında olduklarını gözlemliyoruz. Kiğılı olarak onların bu taleplerini karşılamak için Web3 teknolojilerine yatırımlarımızı artırıyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ilklerden sonra, bu yıl da ilk Metaverse mağazamızı açarak, erkek giyim moda perakendesindeki öncü rolümüzü dijital moda dünyasına da taşıdık. Perakendenin geleceğini bugünden şekillendirmek üzere, bu teknolojilere yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

Avatarınla gel, evreni keşfet!

3 aya yakın hazırlık süreci sonrasında açılan mağaza, tasarımından koleksiyonlarına kadar dijital kullanıcılara farklı bir ayrıcalık yaşatmayı amaçlıyor. Mağazayı ziyaret etmek isteyen kullanıcıların GoArt uygulamasını indirerek kendi avatarlarını oluşturmaları gerekiyor. Metaverse’de mağaza asistanı tarafından karşılanan müşterilere hem mağaza yapısı hem de koleksiyon ürünleri hakkında bilgi veriliyor.