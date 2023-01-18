lcwaikiki.com'dan alışveriş yapanları Elsiva giydirecek

Moda perakende alanında teknolojik ve dijital dönüşüme öncülük etmeyi amaçlayan LC Waikiki, dijital stil danışmanı Elsiva’yı tanıttı. Şirket böylece, müşterilerin stiline en uygun ürünleri lcwaikiki.com üzerinden bulabilmelerine imkan sunmayı hedefliyor. Elsiva, stil ve danışmanlık hizmetini ücretsiz bir şekilde sağlarken, yapay zeka algoritması ile stil sahibi olmak isteyenlere kişiselleştirilmiş kombin ve ürün önerileri sunuyor.

LC Waikiki E-ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, “LC Waikiki olarak, müşterilerimizin web sitemizi veya mobil uygulamamızı ziyaret ettiğinde modayla ilgili tüm ihtiyaçlarına tek adreste ulaşabilmelerini ve tüm beklentilerini karşılayabilmelerini hedefliyoruz. Bunun içinde teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam ediyoruz. Elsiva’nın çıkış noktası esasen hepimizin düşündüğü ‘Bugün ne giysem?’, ‘Tarzıma uygun ürünlere nasıl ulaşabilirim?’ gibi sorulardı” dedi. LC Waikiki olarak, bir ilke daha imza atarak Elsiva’yı müşterilerle buluşturduklarını söyleyen Yiş, “Türkiye’nin ilk dijital stil danışmanı olan Elsiva, misafirlerimize son moda trendler ışığında stillerine uygun kombin önerileri sunacak. Anket yardımıyla kullanıcıların kendi stillerine özel sorular sorarak kullanıcının cevaplarına göre de kişiselleştirilmiş ürün ve kombin önerisinde bulunuyor. Böylece kullanıcı, binlerce ürün arasında dolaşıp zaman kaybetmiyor ve tarzına uygun ürünlere, üstelik indirime giren, yeni gelen kişiye özel ürünlere de çok hızlı ulaşabiliyor” dedi.

“Geleceğin trendlerini sunuyoruz”

Yiş, “Yenilik ve ilkleri hayata geçirmenin marka değerimiz için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bunun için de teknolojik yenilikleri yakından takip ederek sistemlerimize entegre ediyor, birçok yeni projeyi müşterilerimizle buluşturmak için çalışıyoruz” diye konuştu.