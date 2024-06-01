Louis Vuitton’un LV By the Pool koleksiyonu tatile hazır

Yaz mevsimi yaklaşırken Louis Vuitton, egzotik seyahatlerin büyüsünü günlük yaşam tarzına uyarlayan “LV By the Pool” havuz koleksiyonunu tanıttı.

Tropik bir rüyanın yansıması olan bu koleksiyon, yaz mevsiminin özgürlük ve kaçış hissini kutlarken gezgin ruhuna da saygı duruşunda bulunuyor. Göz alıcı ve çarpıcı parçalarla dolu koleksiyon, yaz severleri ilham dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Geniş ürün yelpazesi

Koleksiyon, hazır giyimden çantaya, ayakkabıdan aksesuara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Doğal malzemeler ve canlı renklerle zenginleştirilen parçalar, Louis Vuitton’un özgün temalarını yeniden keşfetmeyi sağlıyor. Sahil kenarından küçük kasaba gezintilerine kadar her türlü yaz konseptine uygun, rahat ama şık tatil görünümleri sunuluyor.

Özgün desenler ve renkler

Sezonun temel baskıları arasında detaylı bir çini motifi olarak yeniden tasarlanan monogram deseni, sofistike ve eğlenceli yeşil botanik grafikler ve hasır bir “trompe l'oeil” yer alıyor. Mercan, pembe ve Karayip mavisi gibi canlı renkler, zarif beyaz ve doğal tonlarla dengeleniyor.

Bol ve vücuda oturan formların etkileşimi, sıcak günlerden uzun yaz gecelerine uzanan kendinden emin bir stile sahip. “LV By the Pool” çanta koleksiyonu, özgür ruhlu karakterleri ve Maison’un yüksek zanaatkarlığını sergileyen sanatsal ve dokunsal görünümleriyle dikkat çekiyor.

Monogram deseni, LetGo çantanın üzerinde pamuklu denimle, OnTheGo, Coussin ve Neverfull gibi önemli çantalarda ise kiremitli suluboya efektiyle benzersiz bir şekilde işlenmiş. Doğal rafyadan üretilen ve deri detaylarla vurgulanan Nano Speedy ve Noé bucket çantaları, yazlık bir yorum getiriyor.

Tarihe saygı

Koleksiyonda ayrıca, 1892 tarihli Malle Pique Nique modeline saygı duruşunda bulunan Fransız sepetçilik ve örgü tekniklerini içeren hasır ve rattan Capucines stilleri de bulunuyor. Tropikal tema, Capucines, Capushell ve Twist modellerinin iki yeni ve büyüleyici “Pearly” versiyonuyla yeniden keşfediliyor. Yeni versiyonlarda, el işlemeli tüp boncuklardan oluşan inciyi andıran dalgalı yüzeyler ve degrade görünüm verilen fırçalanmış dana derisi dikkat çekiyor. Louis Vuitton’un “LV By the Pool” koleksiyonu, yaz mevsiminin enerjisini ve tropik rüyaların cazibesini günlük yaşam tarzına taşırken, moda severlere özgün ve şık bir tatil deneyimi vaadediyor.