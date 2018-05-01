Milkay, yeni ürünü ‘Milform’ ile ihracatını artırmaya odaklandı

01 Mayıs 2018

İKBAL FİDAN

KAYSERİ - Yatak endüstrisi başta olmak üzere mobilya, inşaat, beyaz eşya, otomotiv ve izolasyon sektörlerine sert keçe, beyaz ve pamuklu vatka, siyah vatka, ortopedik vatka, fl aretli keçe ve kompozit keçe üretimi yapan Milkay, günlük 150 ton üretim kapasitesine sahip. Geniş bir ürün gamına sahip olan firma, bünyesine yeni eklediği ‘Milform’ markalı ürün ile ihracatını artırmak istiyor. Yüzde 100 polyesterden üretilen beyaz renk yatak yükselti katmanı ve döşemelik vatka ürünleri ile pazarda etkin olduklarını ifade eden Milkay Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Nursaçan, yıllık 5 bin ton üretim kapasitesine sahip olduklarını söyledi.

Kısa bir süre önceye kadar mobilya firmalarının üretimlerinin bir parçası olan yatağın, artık kendi başına bir sektör haline geldiğini belirten Abdullah Nursaçan, çeşitlenen beklentiler ve yükselen hayat standartlarının sektörü büyüttüğünü vurguladı. Bu kapsamda, yüksek nitelikli Milform marka ürünü piyasaya sunduklarını dile getiren Nursaçan, “Üretmiş olduğumuz keçelerde konfor ve dayanıklılığa ürün mukavemeti ile karşılık vererek, TSE yaylı yatak standartlarındaki asgari kaliteyi sunuyoruz. Keçe üstü bir santimetreden 10 santimetreye kadar yükselti katmanı ile muadillerinden farklı yüzde 100 polyester içerikli Milform ürünümüz; farklı bir konfor, sessizlik ve ortopedik kazanım elde etmeyi mümkün kılıyor” dedi.

Firmalarının 1995 yılında kurulduğunu kaydeden Abdullah Nursaçan, “Günlük 150 ton keçe ve vatka üretimine sahibiz. Müşterilerimizin ölçülü keçe siparişlerini bugüne kadar aksatmadan zamanında teslim ettik. Bu durumla müşterilerimizin kapasite artışlarına ve büyümelerine sebep olduk. Sektördeki stok ve alış maliyetlerini kayda değer oranlarda düşürdüğümüz bir gerçektir. Mobilya yoğun olmak üzere; otomotiv, beyaz eşya, inşaat gibi sektörlerin keçe tedariğini sağlıyoruz” diye konuştu.

60 ülkeye ihracat yapıyor

Pazar ağını genişleterek yeni ülkelere de ihracat yapmaya başladıklarının altını çizen Abdullah Nursaçan, “Toplam üretimimizin yüzde 60’ını iç piyasaya, yüzde 40’lık kısmını ise dış piyasaya sunuyoruz. Sert keçe ürün grubumuzu, pamuk keçe grubumuzu ve Milform ürünümüzü 60 ülkeye gönderiyoruz. Geçen yıl Paraguay, İsrail, Bahreyn ve Nijerya’yı pazar ağımıza ekledik. İhracatımızın cirodaki payı yüzde 39. Bu yıl Amerika, Çin ve Polonya’ya ihracat yapmayı planlıyoruz. İhracat oranımızı orta vadede yüzde 45 bandına çıkarmayı istiyoruz” ifadelerini kaydetti.

Sektörün sorunlarına değinen Abdullah Nursaçan, şu görüşleri kaydetti: “Sektörün ana gündemi ve sıkıntısı aşırı artan hammadde fiyatları, döviz kurlarındaki artış, KDV oranlarının yüksekliği. Giriş maliyetleri çok düşük bir sektör olduğu için uzun yıllarınızı verip de marka olamamış iseniz, merdiven altı kalitesiz ürünler ile rekabet etmek durumunda kalabiliyorsunuz. Görünen o ki firmalar ya sadece yatak üreticisi olarak marka algılarını diri tutup sürekli reklam ve kampanyalar ile seri üretimi beslemeye yönelik faaliyet içerisindeler ya da mobilya üretirken aynı zamanda yatak üretimlerini farklı marka konumlandırmaları ile bağımsız bir bölüm olarak sunuyorlar. Sektörün gelişimi ve katma değerli olarak büyümesi için tek başına yatak üretici sayısı ve yatak mağazalarının çoğalması gerekiyor. Ne olursa olsun, yatak sektörü gelişmeye ve bir ihtisas konusu olarak ayrışmaya devam ediyor.” Sektörün ana sorunlarından birinin de geri dönüşümde profesyonelleşmeme olduğunu kaydeden Nursaçan, “Tekstil atıklarını profesyonel anlamda alıp ayrıştıran sayılı firmalardan biriyiz. Bu bağlamda Niğde Bor’da Akmina şirketimiz faaliyet gösteriyor” dedi.